Россия совершила атаку на склады в Киевской области: есть пострадавшие

В четверг, 8 октября, Россия вновь нанесла удары по Киевской области. В результате атаки на склады пострадали люди.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Каковы последствия обстрела?

Враг нанес удар по складским помещениям в Бучанском районе области. К сожалению, в результате обстрела пострадали три человека.

Ткаченко уточнил, что одного из раненых госпитализировали, а другим медики оказали помощь на месте.

На месте атаки возник пожар, тушение которого продолжалось по состоянию на 15:58. К ликвидации последствий удара были привлечены необходимые оперативные службы.

Напомним, агрессор нанес авиаудары по двум маршруткам в Краматорске. Известно, что в результате террора по меньшей мере 30 человек погибли и около 20 пострадали. Также были повреждены окрестные дома и автомобили.

Враг не останавливается атаковать и Киев. Из-за очередной атаки на столицу два человека погибли и трое пострадали. В разных районах в результате обстрелов горели ангар и автомобили. Работу пожарных усложнило повторное попадание.