Пренебрежение международным правом: в ЕС отреагировали на атаку России на судно с украинскими моряками

У побережья Румынии 23 октября в результате удара российского дрона начало тонуть гражданское судно с 13 моряками на борту. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту атаку явным пренебрежением международным правом.

Урсула фон дер Ляйен назвала действия страны-агрессора откровенным пренебрежением международным правом. Об этом чиновница написала в социальных сетях.

Что сказали в Евросоюзе?

В пятницу, 23 октября, глава Еврокомиссии выразила глубокую обеспокоенность очередной российской эскалацией в Черноморском регионе.

Глубоко обеспокоена очередной российской эскалацией в Черном море. Гражданское судно с украинским и азербайджанским экипажем подверглось удару у побережья Румынии. Эти безрассудные атаки направлены против мирных людей и являются открытым пренебрежением международным правом,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она выразила соболезнования семьям погибшего и пропавших без вести моряков, а также поблагодарила спасательные команды за работу. Судно было обнаружено в 13 морских милях от порта Констанца, оно следовало из турецкого порта Эрегли в румынскую Сулину.

Также президент Румынии Никушор Дан назвал инцидент частью эскалации со стороны России на фоне войны против Украины.

По данным сервиса отслеживания судов VesselFinder, 43-летний перевозчик руды и нефти должен был прибыть в пункт назначения в субботу. Румынская сторона начала спасательную операцию сразу после получения сигнала бедствия.

На борту судна Khoryv, которое двигалось под флагом Коморских островов, находились десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана. В Румынском управлении морского транспорта заявили о спасение девяти моряков, один член экипажа погиб, а еще троих в настоящее время ищут.