Нехтування міжнародним правом: в ЄС відреагували на атаку Росії по судну з українськими моряками

Урсула фон дер Ляєн назвала дії країни-агресорки відвертим нехтуванням міжнародним правом. Про це посадовиця написала у соцмережах.

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Що сказали у Євросоюзі?

У п'ятницю, 23 жовтня, очільниця Єврокомісії висловила глибоке занепокоєння черговою російською ескалацією в Чорноморському регіоні.

Глибоко стурбована черговою російською ескалацією в Чорному морі. Цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажем зазнало удару біля узбережжя Румунії. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти мирних людей і є відкритим нехтуванням міжнародним правом– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона висловила співчуття родинам загиблого та зниклих безвісти моряків, а також подякувала рятувальним командам за роботу. Судно запеленгували за 13 морських миль від порту Констанца, воно прямувало з турецького порту Ереглі до румунської Суліни.

Також президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент частиною ескалації з боку Росії на тлі війни проти України.

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За даними сервісу відстеження суден VesselFinder, 43-річний перевізник руди та нафти мав прибути до пункту призначення в суботу. Румунська сторона розпочала рятувальну операцію одразу після отримання сигналу лиха.

На борту судна Khoryv, яке рухалося під прапором Коморських островів, перебували десять громадян України та троє громадян Азербайджану. У Румунському управлінні морського транспорту заявили про порятунок дев'ятьох моряків, один член екіпажу загинув, а ще трьох наразі шукають.