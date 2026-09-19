Подробности сообщили в Военно-воздушных силах.
Почему враг наносил удары по украинским городам?
Оккупанты запустили две ракеты "Циркон" из Курской области и 174 дрона различных типов. Среди беспилотников были "Шахеды", "Герберы", "Пародии" и баражующие боеприпасы "Бандероль".
Запуски осуществлялись из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Донецка и Крыма.
Как отработала ПВО?
Отбивать масштабное нападение пришлось авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. По состоянию на утро защитникам неба удалось сбить или подавить 141 вражескую цель. В частности, ликвидировано 138 беспилотников и три боеприпаса "Бандероль".
Сбитые цели / ВС
Вражеские ракеты своих целей не достигли, а точные места их падения еще устанавливаются. Несмотря на результативную работу защитников, зафиксировано попадание в 15 локациях.
Еще в девяти местах упали обломки сбитых аппаратов. Военные предупредили, что атака до сих пор продолжается, и в воздушном пространстве остается более десятка российских дронов.
Предыдущие массированные атаки
В последние дни Россия существенно усилила воздушный террор. Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, защитники активно отражали и предыдущие налеты:
- 18 сентября ПВО сбила 69 из 93 запущенных беспилотников.
- Во время массированного удара 17 сентября украинские силы уничтожили 131 вражеский объект.