Подробности сообщили в Военно-воздушных силах.

Почему враг наносил удары по украинским городам?

Оккупанты запустили две ракеты "Циркон" из Курской области и 174 дрона различных типов. Среди беспилотников были "Шахеды", "Герберы", "Пародии" и баражующие боеприпасы "Бандероль".

Запуски осуществлялись из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Донецка и Крыма.

Как отработала ПВО?

Отбивать масштабное нападение пришлось авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. По состоянию на утро защитникам неба удалось сбить или подавить 141 вражескую цель. В частности, ликвидировано 138 беспилотников и три боеприпаса "Бандероль".



Сбитые цели / ВС

Вражеские ракеты своих целей не достигли, а точные места их падения еще устанавливаются. Несмотря на результативную работу защитников, зафиксировано попадание в 15 локациях.

Еще в девяти местах упали обломки сбитых аппаратов. Военные предупредили, что атака до сих пор продолжается, и в воздушном пространстве остается более десятка российских дронов.

Предыдущие массированные атаки

В последние дни Россия существенно усилила воздушный террор. Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, защитники активно отражали и предыдущие налеты: