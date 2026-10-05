Российские дроны атаковали турецкое гражданское судно в Черном море: погиб капитан
Российские военные нанесли удар двумя беспилотниками по гражданскому судну под флагом Турции, которое перевозило кукурузу в нейтральных водах. В результате атаки погиб капитан корабля, еще одиннадцать членов экипажа удалось спасти.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, на борту сухогруза, подвергшегося атаке, находились граждане Азербайджана и Индии. В ходе спасательной операции из воды были спасены одиннадцать моряков, один из которых получил ранение, а судьба еще одного человека пока выясняется.
Постоянный террор вместо безопасного мореплавания
Глава государства подчеркнул, что агрессор сознательно выбирает затопление гражданских судов вместо обеспечения нормального мореплавания. Украина и третьи страны неоднократно предлагали конкретные шаги для деэскалации ситуации и обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
Необходимо оказать давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать,
– Владимир Зеленский, Президент Украины.
По словам украинского лидера, Россия последовательно продолжает террор против торгового флота, подрывая международную продовольственную стабильность.