Центр Национального Сопротивления сообщил о попытках оккупантов доукомплектовать “элитный” отряд “смертников” заключенными. Речь идет о “Шторм Гладиаторе”.

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Что известно о новом отряде зеков

Как отметили в ЦНС, это привилегированный и полусекретный батальон. Он состоит из нескольких сотен осужденных, имеющих боевой опыт. Отряд назвали "Гладиатором" в честь бывшего генерала 58-й армии страны-агрессора с позывным "Спартак". Командует им бывший полицейский, которого осудили за жестокое убийство.

В данное подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий,

– говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что этих "гладиаторов" на учебном полигоне тренируют кадыровцы и бывшие вагнеровцы.

Как ранее отметил в разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, оккупанты не выбирают зеков по статьям или тяжести преступлений. Поэтому в армии страны-агрессорки воюют убийцы, насильники и тому подобное.

Эти зэки не несут наказания за свои тяжкие преступления. Если те, кого нельзя выпускать в нормальное общество, выживают на фронте, то они потом возвращаются в Россию в статусе "героев".