Россия уже создала новый армейский корпус, но он не будет иметь решающего значения, – разведка

Российские оккупанты уже создали новый третий армейский корпус, состоящий из наемников. Однако в британской разведке уверены, что это не поможет агрессору.

Корпус базируется в Мулино, что в Нижегородской области. Вероятно, его большую часть будут составлять недавно сформированные добровольческие батальоны.

Читайте также Недавно мобилизованные российские батальоны хуже подготовлены и более жестоки к гражданским, – ISW

Эти батальоны государство-агрессорка формирует по всей стране, они объединяют "новобранцев" из тех же районов.

Как заманивают "новобранцев"

Потенциальным новобранцам 3 корпус предлагает денежные бонусы после их отправки в Украину. Вербуют мужчин до 50 лет, только со средним образованием.

В разведке добавляют, что обычно русский армейский состоит из 15 – 20 тысяч военнослужащих, но, вероятно, захватчикам будет сложно довести корпус до этой численности. Дело в том, что россияне уже не хотят ехать насмерть в Украину. Не соблазняют даже обещанные "бонусы".

Эффект нового армейского корпуса вряд ли будет решающим для кампании,

– убеждены в разведке.

В Минобороны Великобритании добавили, что российские командиры и дальше сталкиваются с конкурирующими оперативными приоритетами усиления наступления на Донбассе и укрепления обороны на Юге. Решить эти проблемы хотели с помощью нового корпуса.

Смотрите также – россиянин плачется маме из-за страшных потерь: видео