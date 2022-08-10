Корпус базується в Мулиному, що в Нижегородській області. Ймовірно, його більшу частину складатимуть нещодавно сформовані "добровольчі" батальйони.
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Ці батальйони держава-агресорка формує по всій країні, вони об'єднують "новобранців" з тих самих районів.
Як заманюють "новобранців"
Потенційним "новобранцям" 3 корпус пропонує грошові бонуси після їхнього відправлення в Україну. Вербують чоловіків до 50 років, лише із середньою освітою.
У розвідці додають, що зазвичай російський армійський складається з 15 – 20 тисяч військовослужбовців, але, ймовірно, загарбникам буде важко довести корпус до цієї чисельності. Річ у тім, що росіяни вже не хочуть їхати на смерть в Україну. Не спокушають навіть обіцяні "бонуси".
Ефект нового армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для кампанії,
– переконані у розвідці.
У Міноборони Великої Британії додали, що російські командири й надалі стикаються з конкуруючими оперативними пріоритетами посилення наступу на Донбасі та зміцнення оборони на Півдні. Вирішити ці проблеми й хотіли за допомогою нового корпусу.
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