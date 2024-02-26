Кремлевская телеграм-сеть дискредитирует судебную реформу: кто ведет эти каналы, — расследование
Источник:"Голка"
Общественная инициатива "Голка" опубликовала исследование, согласно которому целый ряд связанных между собой телеграм-каналов работает в интересах России. Если конкретнее – эти каналы дискредитируют судебную реформу.
Российский след есть во многих общественно-политических процессах. Например, он четко прослеживается в блокировании границы со стороны Польши.
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Как Россия создала сеть телеграм-каналов и использует их в своих целях: детали
Анонимные телеграм-каналы стали инструментом России для войны в информационном поле. Соцсеть, из которой украинцы больше всего потребляют новостей, основал россиянин Павел Дуров. При этом украинское законодательство регулирует традиционные СМИ и почти не затрагивает соцсети,
– отмечают в материале.
Мишенью атаки выбрали реформу судебной власти. Реформа важна для укрепления государственности, от нее зависят и качество правосудия, и инвестиционный климат. Поэтому в популярном мессенджере распространяют выгодные России нарративы, в частности пытаются подорвать доверие к системе правосудия и к общественным организациям, которые адвокатируют судебную реформу и проводят мониторинг добропорядочности судей.
Кто входит в эту сеть – названия каналов:
- Ростислав Кравец;
- Dubinskyi.pro;
- Макс Бужанский;
- Андрей Портнов;
- АО "Кравец и партнеры";
- Под мантией;
- Соросята;
- Equilibrium;
- Резидент;
- Бородатая Бабушка;
- Записки пасквилянта;
- Украина новости;
- Цибуля;
- ШептунUA;
- Украина Война;
- Неприкасаемые;
- Тень на плетень;
- Политика Страны;
- Антирейд;
- Шрам;
- Украинская независимая фундация юристов;
- Pavlovsky News;
- Голубцы с Банковой;
- Темный Рыцарь;
- ЗеРада;
- Легитимный;
- Закон и бизнес;
- Судебно-юридическая газета;
- Elena Lukash.
В выборку попали почти 60 телеграм-каналов. Их репосты проанализировали на наличие информации о судебной реформе и тех, кто с ней связан.
"Удалось выделить почти 30 каналов, которые создают информационное поле, чтобы тормозить судебную реформу и дискредитировать тех, кто ее проводит", – говорится в статье.
Общественная инициатива "Голка" обнаружила связи между телеграм-каналами, которые подают информацию о деятельности судов и ведущих общественных организаций в секторе и могут находиться под пророссийским влиянием. В эту сеть входят и те каналы, о которых ранее писала СБУ, в частности "Легитимный" и "Резидент". Но есть и значительное количество других, о которых ранее в контексте пророссийского влияния не упоминали,
– подчеркивают расследователи.
Как связаны между собой отдельные каналы, которые входят в сеть / Инфографика "Голка"
Ключевыми телеграм-каналами, которые дискредитируют судебную реформу и ведущие общественные организации, помогающие ее провести, в материале названы каналы "Ростислав Кравец", "Андрей Портнов", Dubinskyi.pro.
Как подытожено в материале, сеть дискредитирует добропорядочных судей, членов Высшего Совета правосудия и лидеров ведущих общественных организаций, в частности руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова.