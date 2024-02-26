Кремлевская телеграм-сеть дискредитирует судебную реформу: кто ведет эти каналы, — расследование

Общественная инициатива "Голка" опубликовала исследование, согласно которому целый ряд связанных между собой телеграм-каналов работает в интересах России. Если конкретнее – эти каналы дискредитируют судебную реформу.

Российский след есть во многих общественно-политических процессах. Например, он четко прослеживается в блокировании границы со стороны Польши.

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Как Россия создала сеть телеграм-каналов и использует их в своих целях: детали

Анонимные телеграм-каналы стали инструментом России для войны в информационном поле. Соцсеть, из которой украинцы больше всего потребляют новостей, основал россиянин Павел Дуров. При этом украинское законодательство регулирует традиционные СМИ и почти не затрагивает соцсети,

– отмечают в материале.

Мишенью атаки выбрали реформу судебной власти. Реформа важна для укрепления государственности, от нее зависят и качество правосудия, и инвестиционный климат. Поэтому в популярном мессенджере распространяют выгодные России нарративы, в частности пытаются подорвать доверие к системе правосудия и к общественным организациям, которые адвокатируют судебную реформу и проводят мониторинг добропорядочности судей.

Кто входит в эту сеть – названия каналов:

Ростислав Кравец;

Dubinskyi.pro;

Макс Бужанский;

Андрей Портнов;

АО "Кравец и партнеры";

Под мантией;

Соросята;

Equilibrium;

Резидент;

Бородатая Бабушка;

Записки пасквилянта;

Украина новости;

Цибуля;

ШептунUA;

Украина Война;

Неприкасаемые;

Тень на плетень;

Политика Страны;

Антирейд;

Шрам;

Украинская независимая фундация юристов;

Pavlovsky News;

Голубцы с Банковой;

Темный Рыцарь;

ЗеРада;

Легитимный;

Закон и бизнес;

Судебно-юридическая газета;

Elena Lukash.

В выборку попали почти 60 телеграм-каналов. Их репосты проанализировали на наличие информации о судебной реформе и тех, кто с ней связан.

"Удалось выделить почти 30 каналов, которые создают информационное поле, чтобы тормозить судебную реформу и дискредитировать тех, кто ее проводит", – говорится в статье.

Общественная инициатива "Голка" обнаружила связи между телеграм-каналами, которые подают информацию о деятельности судов и ведущих общественных организаций в секторе и могут находиться под пророссийским влиянием. В эту сеть входят и те каналы, о которых ранее писала СБУ, в частности "Легитимный" и "Резидент". Но есть и значительное количество других, о которых ранее в контексте пророссийского влияния не упоминали,

– подчеркивают расследователи.



Как связаны между собой отдельные каналы, которые входят в сеть / Инфографика "Голка"

Ключевыми телеграм-каналами, которые дискредитируют судебную реформу и ведущие общественные организации, помогающие ее провести, в материале названы каналы "Ростислав Кравец", "Андрей Портнов", Dubinskyi.pro.

Как подытожено в материале, сеть дискредитирует добропорядочных судей, членов Высшего Совета правосудия и лидеров ведущих общественных организаций, в частности руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова.