Украина отказалась от участия в Совбезе ООН под председательством России

Украина отказалась от участия в заседании Совета Безопасности ООН под председательством России. Страна-агрессор созвала его для "осуждения" военной помощи нашему государству.

В МИД Украины подчеркнули, что своим отказом страна подтверждает свою принципиальную позицию относительно нелегитимности занятия Россией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности.

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Реакция МИД на созыв Совета

Дипломаты указали, что агрессор не имеет права ни с правовой, ни с моральной точки зрения выполнять функции председательствующего.

В связи с этим украинская делегация не считает возможным участвовать в заседаниях Совбеза под председательством РФ, за исключением случаев, когда необходимо донести до сведения срочную информацию, как это было после недавнего российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве,

– написали в МИД.

В общем это будет уже шестнадцатое заседание Совета с сентября 2022 года, созванное Россией для решения надуманной проблемы "поставки оружия в Украину". Как отмечает постоянный представитель при ООН Сергей Кислица, самым абсурдным является то, что российская делегация на таких встречах регулярно обвиняет жертву в использовании оружия, в том числе того, что поставляется союзниками Украины.