У МЗС України наголосили, що своєю відмовою країна підтверджує свою принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Росією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки.

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Реакція МЗС на скликання Ради

Дипломати вказали, що агресор не має права ні з правового, ні з морального погляду виконувати функції головуючого.

У зв'язку з цим українська делегація не вважає за можливе брати участь у засіданнях Радбезу під головуванням РФ, за винятком випадків, коли необхідно донести до відома термінову інформацію, як це було після нещодавнього російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві,

– написали в МЗС.

Загалом це буде вже шістнадцяте засідання Ради з вересня 2022 року, скликане Росією для розв'язання надуманої проблеми "поставки зброї в Україну". Як зазначає постійний представник при ООН Сергій Кислиця, найабсурднішим є те, що російська делегація на таких зустрічах регулярно звинувачує жертву у використанні зброї, в тому числі тієї, що постачається союзниками України.