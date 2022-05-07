Россия – спонсор международного терроризма, а Путин – трус, – спикер Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Россию необходимо добавить в список стран-спонсоров международного терроризма. А президента Владимира Путина она просто назвала трусом.

Об этом Нэнси Пелоси заявила во время интервью. Она подчеркнула, что поддерживает обращение Украины к Конгрессу, в котором наше государство просит признать Россию государством, что спонсирует терроризм.

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Россия должна быть в списке государств-спонсоров терроризма

Безусловно, я выступаю за это уже давно. Если Россия не включена в список государств-спонсоров терроризма, то порвите и выбросьте такой список,

– прокомментировала Пелоси обращение Украины.

Спикер добавила, что Владимир Путин – не только лидер государства, владеющего ядерным оружием. Эта страна, подчеркнула Пелоси, еще и ворвалась на территорию Украины. Причем глава России продолжает не только запугивать весь мир использованием тактического ядерного оружия. Он и буквально поощряет военных своей страны убивать, насиловать и похищать людей. По мнению спикера, все это не имеет ничего общего с поведением цивилизованного человека.

Путина Пелоси назвала трусом

Путин – трус. Он воюет против гражданского населения. Он воюет против детей. Он использует это как оружие в войне,

– подчеркнула Пелоси.

Следовательно, она убеждена, что Россия обязательно должна оказаться в списке стран-спонсоров терроризма. Более того, она выразила надежду, что так и произойдет. А соответствующее решение, добавила Пелоси, в США должен принять президент Джо Байден.

Нэнси Пелоси подчеркнула, что наличие России в этом списке еще больше развязало бы руки. Мол, это позволило бы продолжать санкции против страны. Так что, убеждена она, соответствующее решение необходимо принять.

Напомним, что Верховная Рада 3 мая приняла обращение в Палату представителей, а также Сенат США. В нем она попросила признать Россию страной, что спонсирует международный терроризм.

Накануне Нэнси Пелоси посетила Украину

Так, 1 мая спикер Палаты представителей США прибыла в Киев. Она встретилась на Банковой с президентом Владимиром Зеленским.

Во время встречи Владимир Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги. Этот жест – знак благодарности политике за весомый вклад в укрепление сотрудничества Украины и США. А также знак поддержки суверенной, независимой и демократической Украины.

После визита в столицу Нэнси Пелоси подчеркнула, что Соединенные Штаты будут стоять бок о бок с Украиной. И будут они делать это до победы нашего государства над страной-агрессором.

Позже Владимир Зеленский поблагодарил Нэнси Пелоси за визит в столицу. Он добавил, что во время встречи с политиком удалось обсудить ленд-лиз. Он, напомним, поможет усилить Украину в борьбе с Россией, а также за свою свободу.

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