Как Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе

Одной из главных тем этой осени, да и, пожалуй, всего 2021 года стал резкий рост цен на газ. Рост, который был спровоцирован не падением добычи газа у основных экспортёров и как следствие возникновением дефицита данного ресурса, а посредством создания условий для искусственного дефицита. И неоднократно звучала мысль, что главным инициатором этого искусственного дефицита стала Российская Федерация.

Ситуация такова, что прямо обвинить Россию в срыве отопительного сезона в Европе невозможно.

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Дело в том, что "Газпром", вроде бы как выполняет все контракты. Ну, а то, что он не намерен увеличивать поставки газа через ГТС Украины, сохраняя ежесуточную прокачку на уровне 109 миллионов кубометров с годовым показателем 40 миллиардов кубометров, это же не преступление. Хотя, на самом деле – это именно так.

Россия, посредством только своих трубопроводов не способна обеспечивать годовые поставки в ЕС газа объёмом 180 – 200 миллиардов кубометров, минуя ГТС Украины. Россия может обеспечить поставку максимум 120 миллиардов кубометров газа в год при предельной нагрузке каждого трубопровода.

Но это цифры, которые демонстрируют возможности поставок, а что же до самих поставок?

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Когда начался рост цен на газ, в чём стали обвинять российских поставщиков, у российского "Газпрома" тут же появились адвокаты, даже в ЕС, оправдывавшие такую ситуацию на энергетическом рынке жадностью самих же европейских импортёров.

Оправдание ситуации было простым, США сорвали поставки СПГ в ЕС, а в самой Европе долго не закачивали в свои ПХГ природный газ, ожидая наилучших цен. В результате, это ожидание и привело к тому, что накануне отопительного сезона европейские ПХГ оказались полупустыми.

Но соответствует это действительности? Правда ли, что именно Европа виновата в нынешнем энергетическом кризисе из-за своей "жадности", а Россия здесь не при чём? На самом деле – не правда.

Во-первых, если в Европе сложилась такая обстановка с запасами газа, почему дружественная и отзывчивая Россия не увеличивает поставки газа? Не пришла на выручку, как она это любит делать. Например, через ту же ГТС Украины, дабы как можно скорее заполнить ПХГ ЕС? Почему она вместо увеличения объёмов экспортируемого газа наоборот, уменьшает его, например, по трубопроводу "Ямал – Европа" до уровня заполняемости 1/3?

Во-вторых, действительно ли именно европейские страны не закачивали в свои ПХГ газ, ожидая лучших цен?

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На сегодняшний день в ПХГ ЕС заполнены на чуть более 77%. Но, этот показатель не одинаковый для всех стран ЕС.

Например, в Польше ПХГ заполнены почти на 97%. Во Франции ПХГ заполнены более чем на 95%. В Великобритании ПХГ заполнены на 100%! И, кому-кому, а этим странам энергетический кризис не так страшен как их соседям. А кому страшен?

В Германии, годами лоббирующей энергетические интересы РФ в ЕС, ПХГ заполнены на 71%, в Нидерландах на 61%, а ПХГ Австрии, правительство которой открыто, поддерживает кремлевскую стратегию в Европе, заполнены на 57%!

Германию и Австрию объединяют не только латентный и явный лоббизм интересов России в Европе, но и то, что "Газпром", через свои "дочки", является владельцем самым крупных ПХГ в этих странах.

Да, именно так, российская энергетическая монополия, используемая российской власти исключительно как элемент геополитического влияния, взяла под контроль подземные хранилища газа в ЕС!

Например, в Германии это Rehden, Jemgum и Haidach, в Австрии это Haidach UGS, а в Нидерландах это Bergermeer UGS.

Согласитесь, о таком СССР в самый разгар Холодной войны мог только мечтать, а современная Россия – имеет и пользуется.

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А теперь самое интересное. Ежегодно "Газпром" закачивал в ПХГ своих дочек в этих странах газ, заполняя их вне зависимости от имеющихся контрактов, сразу после окончания отопительного сезона – примерно с апреля каждого года. Ежегодно кроме 2021, в котором, начиная с апреля ни одна из этих ПХГ, по сути, контролируемых "Газпромом", не заполнялась.

В итоге, по состоянию на октябрь в Австрии газпромовская Haidach UGS заполнена на чуть более 55%. В Нидерландах заполнение составляет 27%. В Германии, контролируемые "Газпромом" Rehden, Jemgum и Haidach суммарно заполнены на 21%.

С этой недели начинается отопительный сезон и как следствие – отбор с ПХГ. И весьма примечательно, что именно те страны, которые все эти годы сигнализировали про опасность энергетической зависимости от России, Польша и Великобритания, к отопительному сезону готовы на все 100%. А те страны, которые все эти годы лоббировали интересы России в ЕС, причём с фактической передачей под контроль российской монополии своих ПХГ, оказались на пороге самого серьёзного в их современной истории энергетического кризиса.

Выводы напрашиваются сами собой. Равно как и любая защита России, которая намеренно создала нынешнюю ситуацию в ЕС с помощью своих газовых "дочек", сходит на нет, при более глубоком изучении сути вопроса.