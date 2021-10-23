"Северный поток-2" поможет Германии перейти к климатической нейтральности, – Норберт Вальтер-Борьянс.
Выбрать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, достаточно сложно. Об этом заявил Норберт Вальтер-Борьянс.
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По словам политика, независимость "обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего количества связей с как можно большим количеством партнеров". Так он прокомментировал нежелание "Зеленых" быстро давать одобрение на запуск "Северного потока-2".
При этом Вальтер-Борьянс отметил, что Германия привержена к соблюдению основных стандартов, а также участвует в европейских экономических санкциях.
Однако в этом случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход к климатической нейтральности. Вместе с тем, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии,
– подчеркнул сопредседатель СДПГ.
По его словам, текущий рост цен на газ и топливо имеет 3 разные причины. Налог на выбросы углерода имеет наименьшую долю, а эффект наверстывание после пандемии вносит весомый вклад. В то же время Вальтер-Борьянс признал, что "прямо сейчас российская политика поставок приводит к росту затрат на энергию".
Что говорят в партии "Зеленых"
Недавно сопредседатель партии Анналена Бербок обвинила Россию в "шантаже" в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе. По ее словам, так Москва пытается использовать Германию для запуска "Северного потока-2".