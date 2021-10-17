Об этом дипломат сообщил в интервью ведущему политической программы Эндрю Марру.

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Журналист спросил: "не Использует ли Россия свои газовые поставки в Европу как рычаг политического давления?" Поскольку объем голубого топлива сократился почти на 20% по сравнению с уровнем до пандемии.

Россия не придерживает газ из политических соображений, а поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в больших объемах,

– ответил Келин.

Представитель СМИ уточнил: "Если поставки газа с политикой не связаны, можно утверждать, что Россия в любом случае увеличит их объем, независимо от поведения Германии?

"Мы увеличили поставки через Украину на 10%, но больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, поэтому наращивать поставки опасно", – сказал посол.

Эндрю Марр подчеркнул, что его коллеги из BBC не смогли найти информацию об этих 10%.

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