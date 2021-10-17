Про це дипломат повідомив в інтерв'ю ведучому політичної програми Ендрю Марру.
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Журналіст запитав: "Чи не використовує Росія свої газові поставки в Європу як важіль політичного тиску?" Оскільки обсяг блакитного палива скоротився майже на 20% у порівнянні з рівнем до пандемії.
Росія не притримує газ з політичних міркувань, а поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-2", як тільки Німеччина його остаточно схвалить, підуть швидше і в більших обсягах,
– відповів Келін.
Представник ЗМІ уточнив: "Якщо поставки газу з політикою не пов'язані, чи можна стверджувати, що Росія в будь-якому випадку збільшить їх обсяг, незалежно від поведінки Німеччині?
"Ми збільшили поставки через Україну на 10%, але більше не вийде, тому що обладнання на цьому трубопроводі жодного разу не оновлювалося, тому нарощувати поставки небезпечно", – сказав посол.
Ендрю Марр наголосив, що його колеги з BBC не змогли знайти інформацію про ці 10%.
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"Північний потік-2": останній новини
- Російський "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Понад 40 європарламентарів 17 вересня вимагали ініціювати негайне розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня. Росіяни кажуть, що це відбуватиметься поступово. Важливо, що Данія дала дозвіл на запуск.
- Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск "Північного потоку-2", 9 жовтня Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.