Про це дипломат повідомив в інтерв'ю ведучому політичної програми Ендрю Марру.

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Журналіст запитав: "Чи не використовує Росія свої газові поставки в Європу як важіль політичного тиску?" Оскільки обсяг блакитного палива скоротився майже на 20% у порівнянні з рівнем до пандемії.

Росія не притримує газ з політичних міркувань, а поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-2", як тільки Німеччина його остаточно схвалить, підуть швидше і в більших обсягах,

– відповів Келін.

Представник ЗМІ уточнив: "Якщо поставки газу з політикою не пов'язані, чи можна стверджувати, що Росія в будь-якому випадку збільшить їх обсяг, незалежно від поведінки Німеччині?

"Ми збільшили поставки через Україну на 10%, але більше не вийде, тому що обладнання на цьому трубопроводі жодного разу не оновлювалося, тому нарощувати поставки небезпечно", – сказав посол.

Ендрю Марр наголосив, що його колеги з BBC не змогли знайти інформацію про ці 10%.

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