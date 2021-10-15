Путін нервує, бо йому не вдається запустити "Північний потік-2", навіть коли він вже добудований. Про це глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Путін вдається до шантажу і хоче повернути нас у минуле, – Вітренко
Шантаж Путіна не працює
Путін зараз нервує, бо він розуміє, що цей шантаж, який він затіяв по всій Європі не працює,
– зауважив Вітренко.
Він додав, що газопровід не виходить запустити через українську позицію. Оскільки ми доводимо, що Росія використовує газ як зброю, а "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству.
"Поки нам вдається цю ситуацію зупиняти", – підсумував Вітренко.
Путіну слід поставити чіткі умови
Раніше глава "Нафтогазу" заявляв, що було б добре, аби американські санкції проти Росії були накладені саме зараз. США, і Євросоюз, і Німеччина мають поставити президенту Росії чіткі умови.
До слова, напередодні Вітренко також прокоментував ймовірність запуску газопроводу цієї зими. Чиновник зауважив, що якщо таке відбудеться й з України знімуть транзит газу, то це стане найгіршим варіантом для держави.
"Північний потік-2" збираються запускати
- У "Газпромі" 10 вересня повідомили про завершення будівництва "Північного потоку-2". Спершу у Кремлі хвалилися, що запустять газопровід вже упродовж "найближчих" днів, але цього не сталось.
- 14 жовтня ЗМІ знову писали, що Росія найближчими днями готова запустити "Північний потік-2". Однак подальша його робота залежить від європейського регулятора.
- Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом ще 4 жовтня. У "Газпромі" казали, що хочуть робити це поступово.
- Водночас у Європарламенті 40 політиків вимагають провести розслідування щодо діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- Україна сподівається на нові американські санкції щодо газопроводу. Проте видання Politico писало, що президент Джо Байден не планує запроваджувати їх за час свого президентства. Водночас Конгрес та сенатор-республіканець Тед Круз наполягають, аби влада діяла жорсткіше.