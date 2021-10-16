Путин нервничает, потому что ему не удается запустить "Северный поток-2", даже когда он уже достроен. Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Шантаж Путина не работает

Путин сейчас нервничает, потому что он понимает, что этот шантаж, который он затеял по всей Европе не работает,

– заметил Витренко.

Он добавил, что газопровод не получается запустить из-за украинской позиции. Поскольку мы доказываем, что Россия использует газ как оружие, а "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству.

"Пока нам удается эту ситуацию останавливать", – подытожил Витренко.

Путину следует поставить четкие условия

Ранее глава "Нафтогаза" заявлял, что было бы хорошо, чтобы американские санкции против России были наложены именно сейчас. США, и Евросоюз, и Германия должны поставить президенту России четкие условия.

К слову, накануне Витренко также прокомментировал вероятность запуска газопровода этой зимой. Чиновник отметил, что если такое произойдет и с Украины снимут транзит газа, то это станет худшим вариантом для государства.

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