Россия срочно вывела в море почти весь Черноморский флот

Вчера РФ в срочном порядке вывела в море почти весь свой Черноморский флот. По данным разведки, РФ вывела свой флот для демонстрации силы и контроля проходящих учений Seabreeze.

Семь лет открытой агрессии в Черном море и в очередной раз давление, полное неуважение и провоцирование конфликта с мировым сообществом.

Интересно Учения Sea Breeze стали отрезвляющим уроком для Путина

Россия знает, что другие страны ценят своих граждан больше чем они сами, поэтому всегда идут на форсирование событий с прицелом на то, что поддерживающие нас государства не будут рисковать своей техникой и людьми ради Украины.

Россия стянула почти весь флот в Черное море / Фото pinterest

Не пропустите Путин попробовал "умножить нас на ноль"

Но терпению рано или поздно приходит конец

Когда 34 страны в Чёрном море одновременно проводят учения, не лучшее время размахивать наполовину разряженным револьвером.