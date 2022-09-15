Оборонные предприятия россии перевели на 12-часовой рабочий день, – СМИ

Кремль держит в секрете объем производства военной техники в россии. Тем не менее, журналистам стало известно, что в июле страна-агрессор значительно повысила производство оружия по сравнению с прошлым годом.

Объем промышленного производства в россии увеличился за счет нескольких показателей, которые могут свидетельствовать о том, что страна-террорист стала производить больше оружия.

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Получить точное представление об экономике россии стало сложнее после того, как кремль перестал отчитываться, сколько средств тратится на разные статьи бюджета, включая оборону.

Служба статистики россии не ответила журналистам на запрос о данных по оборонной промышленности, но сообщила, что ведет статистику относительно "готовых металлоизделий" в соответствии с официальной системой классификации видов экономической деятельности. Там заявили, что в эту категорию не входят "конечные продукты" военной промышленности, однако в издании не слишком поняли, что это значит.

В россии подозрительно выросло производство металлических изделий

Bloomerg сообщает, что производство "готовых металлических изделий" в россии в июле выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Кроме столовых приборов, статистическая линия "металлические изделия" включает: оружие, бомбы и различные типы боеприпасов,

Отдельная категория под названием "другие транспортные средства и оборудование", в которую рядом с велосипедами и подобными товарами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка.

Однако в издании считают, что подъем оборонной российской промышленности, вероятно, окажется недолгим, особенно, если санкции ослабят российскую военную машину, лишив ее компонентов и технологий.

Противостояние по поставкам энергоносителей в Европу также чревато сокращением доходов, поскольку россия уже приостановила поставки большей части газа на свой основной рынок и продает сырую нефть со скидкой.

На "Уралвагонзаводе" перешли на 12-часовой рабочий день

Журналисты Bloomerg обратили внимание и на сообщения местных СМИ по поводу "Уралвагонзавода". Там работников перевели на 12-часовой рабочий день. Также им дали возможность добровольно работать в дополнительную восьмичасовую смену по субботами.

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