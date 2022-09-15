Обсяг промислового виробництва в Росії збільшився коштом декількох показників, які можуть свідчити про те, що країна-терористка стала виготовляти більше зброї.

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Отримати точне уявлення про економіку росії стало складніше після того, як кремль перестав звітувати, скільки коштів витрачається на різні статті бюджету, включаючи оборону.

Служба статистики росії не відповіла журналістам на запит про дані щодо оборонної промисловості, але повідомила, що веде статистику щодо "готових металовиробів" відповідно до офіційної системи класифікації видів економічної діяльності. Там заявили, що до цієї категорії не входять "кінцеві продукти" військової промисловості, проте у виданні не надто зрозуміли, що це означає.

У росії підозріло зросло виробництво металевих виробів

Bloomerg повідомляє, що виробництво "готових металевих виробів" у росії в липні зросло на 30% порівняно з минулим роком. Крім столових приладів, статистична лінія "металеві вироби" включає: зброю, бомби та різні типи боєприпасів,

Окрема категорія під назвою "інші транспортні засоби та обладнання", до якої поруч з велосипедами та подібними товарами входять кораблі, літаки та бронетехніка, також перебуває у числі лідерів ринку.

Проте у виданні вважають, що підйом оборонної російської промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів та технологій.

Протистояння щодо постачання енергоносіїв до Європи також загрожує скороченням доходів, оскільки росія вже призупинила постачання більшої частини газу на свій основний ринок і продає сиру нафту зі знижкою.

На "Уралвагонзаводі" перейшли на 12-годинний робочий день

Журналісти Bloomerg звернули увагу й на повідомлення місцевих ЗМІ щодо "Уралвагонзаводу". Там працівників перевели на 12-годинний робочий день. Також їм дали можливість добровільно працювати у додаткову восьмигодинну зміну суботами.

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