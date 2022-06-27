Россия становится изгоем на годы, – экономист о последствиях санкционного удара

Международные санкции очень больно бьют по российской экономике. Агрессор буквально станет изгоем на годы.

Об этом 24 каналу рассказал украинский экономист и член совета НБУ Василий Фурман. По его словам, ситуация в России буквально разделится на два периода – до войны и после войны. Будущее у оккупантов будет очень сложным, ведь ни одно государство еще не получало такую большую "порцию" санкций.

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Не все соблюдают санкции

Конечно, россияне пытаются выкручиваться: предлагают разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций, пытаются обходить различные ограничения. Эти вопросы следует контролировать. Ведь нельзя давать России шанс обходить санкции.

По словам господина Фурмана, нужно проводить огромную работу с другими странами. Потому что есть государства, которые соблюдают санкции. А есть те, кто хочет на этом нажиться. Среди них – Индия.

Когда читаю, что Индия увеличила импорт нефти в этом году в 10 раз… Понятно, что такого быть не может. В сущности, эта страна финансирует войну и российский терроризм. Нам нужно однозначно расширять пакет санкций. И Украина работает над этим вместе с партнерами,

– подчеркнул Василий Фурман.

Значительное количество украинских чиновников занято тем, чтобы у России не было возможности обходить различные санкции. Кроме того, они уже обсуждают следующие ограничения, которые помогут еще больше "зажать" агрессора.

Господин Фурман отмечает, что сейчас Украина пытается убедить партнеров, чтобы Россию признали государством – спонсором терроризма. Также обязательно нужно ввести полное эмбарго на нефть и газ из России. Или ввести такой механизм, чтобы определенная сумма оплаты энергоресурсов шла в фонды для восстановления Украины. В общем, работы над санкциями еще очень много.

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Добавим, недавно в России формально произошел дефолт. Впервые за столетие они не смогли оплатить внешний долг в иностранной валюте. Вечером 26 июня завершился льготный период для выплаты процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов.

В России не признают дефолт. Они утверждают, что у них есть деньги, но не могут произвести оплату из-за введенных санкций. Поэтому решили передать средства в рублях, что кредиторов не заинтересовало.