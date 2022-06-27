Про це 24 каналу розповів український економіст та член ради НБУ Василь Фурман. За його словами, ситуація в Росії буквально розділиться на два періоди – до та після війни. Майбутнє в окупантів буде дуже складним, адже жодна держава ще не отримувала таку велику "порцію" санкцій.

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Не всі дотримуються санкцій

Звісно, росіяни намагаються викручуватися: пропонують розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій, намагаються обходити різні обмеження тощо. Ці питання потрібно контролювати. Адже не можна давати Росії шанс обходити санкції.

За словами пана Фурмана, треба проводити величезну роботу з іншими країнами. Бо є держави, які дотримуються санкцій. А є ті, хто хочуть на цьому нажитися. Серед них – Індія.

Коли читаю, що Індія збільшила імпорт нафти у цьому році в 10 разів… Зрозуміло, що такого не може бути. По суті, ця країна фінансує війну та російський тероризм. Нам потрібно однозначно розширювати пакет санкцій. І Україна працює над цим разом з партнерами, – наголосив Василь Фурман.

Значна кількість українських посадовців зайнята тим, щоб Росія не мала змоги обходити різноманітні санкції. Крім того, вони вже обговорюють наступні обмеження, які допоможуть ще більше "затиснути" агресора.

Пан Фурман наголошує, що зараз Україна намагається переконати партнерів, щоб Росію визнали державою – спонсором тероризму. Також обов'язково потрібно запровадити повне ембарго на нафту та газ з Росії. Або ввести такий механізм, щоб певна сума оплати за енергоресурси йшла в фонди для відновлення України. Загалом роботи над санкціями ще дуже багато.

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Додамо, нещодавно в Росії формально стався дефолт. Вперше за століття вони не змогли оплатити зовнішній борг в іноземній валюті. Ввечері 26 червня завершився пільговий період для виплати відсотків іноземним кредиторам завбільшки у 100 мільйонів доларів.

У Росії не визнають дефолту. Вони стверджують, що мають гроші, але не можуть здійснити оплату через запроваджені санкції. Тому вирішили передати кошти в рублях, що кредиторів не зацікавило.