Позицію Кремля озвучив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Важливо Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – вперше з 1918 року, – Bloomberg

Відповідаючи на запитання, чи згодні у Кремлі із заявами про дефолт у Росії, Пєсков сказав: "Ні, не згодні". Він заявив, що твердження про дефолт у цьому випадку нібито "абсолютно неправомірні, тому що ще в травні у валюті необхідний платіж був здійснений".

Той факт, що ці кошти були утримані й не доведені до одержувачів – це вже не наші проблеми»,

– сказав він.

За його словами, "у цьому випадку тут жодних підстав називати цю ситуацію дефолтом немає".

Що про дефолт сказали у російському мінфіні

Росія нібито здійснила платіж за єврооблігаціями завчасно. Країна-агресорка не відмовляється від виконання своїх боргових зобов'язань перед усіма категоріями інвесторів;

Неотримання платежу по євробондах інвесторами внаслідок дії третіх осіб не передбачено у документах як дефолт;

Неотримання інвесторами платежу Росії має розглядатися в рамках загальних норм права з урахуванням усіх обставин та дій сторін.

Дефолт в Росії: все, що треба знати

Вперше за століття Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Це є кульмінацією жорстких західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Протягом місяців Росія знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після її повномасштабного військового вторгнення в Україну. Однак ввечері 26 червня завершився пільговий період для виплати відсотків іноземним кредиторам у розмірі 100 мільйонів доларів. Таке протермінування вважають "подією дефолту".

Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату. Мільярди доларів на тиждень продовжують надходити в державну скарбницю від експорту енергоносіїв. Тож намагаючись викрутитися, Москва оголосила минулого тижня, що перейде на обслуговування свого суверенного боргу в розмірі 40 млрд доларів у рублях.

В історії Росії вже було оголошення дефолту. У 1998 році під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів.