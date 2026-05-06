Это открывает дополнительные возможности, – Зеленский о перемещении ПВО в Москву

Президент Украины заявил, что перемещение российских систем ПВО в Москву создает новые возможности для украинских действий. По его словам, Россия усиливает защиту столицы, одновременно ослабляя другие регионы.

Это свидетельствует о приоритетах российского руководства и нежелании прекращать войну. Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Что заявил Зеленский?

Владимир Зеленский сообщил о новых разведданных после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, которые свидетельствуют об изменении военных приоритетов России и ее планах на временно оккупированных территориях.

По словам главы государства, в последние недели фиксируется активное перемещение российских систем противовоздушной обороны в Москву. Российское командование формирует дополнительные кольца ПВО вокруг столицы, перебрасывая комплексы из других регионов страны.

Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны путем масштабного перемещения ПВО из российских регионов. Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию,

– отметил Зеленский.

В то же время президент отметил ключевой момент: такие действия России создают новые возможности для Украины.

"В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", – подчеркнул он.

Отдельно Зеленский сообщил о планах России по экономической эксплуатации временно оккупированных территорий Украины. По данным разведки, оккупанты готовят масштабную геологическую разведку и добычу полезных ископаемых по меньшей мере на 18 месторождениях. Речь идет о таких ресурсах, как титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.

Кроме того, Россия планирует продолжить вывоз украинского зерна с оккупированных территорий, что является частью системного экономического грабежа. По словам президента, такие действия повторяют сценарий, который ранее был реализован на Донбассе.

Также глава государства обратил внимание на внутренние проблемы России. По оценкам, которые получила украинская сторона, убытки от санкций и ограничений для российской экономики растут, что особенно бьет по бюджетам регионов.

"Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", – отметил Зеленский.

Возможны ли удары по параду в Москве?

Украинские силы имеют техническую возможность добраться до Москвы, что подтвердила атака дронов в ночь на 4 мая. Однако экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Украина не должна публично заявлять о своих намерениях.

По его словам, неопределенность должна оставаться элементом давления на врага. В то же время он подчеркнул: Киев не должен предоставлять никаких гарантий безопасности для Москвы на этот период. Многое будет зависеть от того, как Россия будет вести себя во время объявленного режима тишины.

Как известно, Владимир Зеленский объявил о прекращении огня с 6 мая, подчеркнув, что Украина будет действовать зеркально. Если российские войска продолжат обстрелы, ответные удары также будут продолжаться. Несмотря на это, Маломуж убежден, что удар по самому параду в Москве является нецелесообразным. По его мнению, такой шаг может повлечь серьезные негативные последствия.

В то же время эксперты обращают внимание, что Россия активно стягивает системы противовоздушной обороны в Москву накануне 9 мая. Это, свою очередь, ослабляет другие регионы страны. По словам военного обозревателя Василия Пехня, такая ситуация может создать выгодные условия для Сил обороны Украины – в частности для ударов по важным военным объектам вне столицы.

Дополнительно ситуацию осложняет и то, что нынешний парад в Москве может состояться без значительного количества военной техники. Россияне опасаются новых атак дронов, а часть техники находится непосредственно на фронте. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук отмечает, что ограниченная демонстрация техники может стать репутационным ударом для Кремля. Это заметят как россияне, так и международное сообщество.