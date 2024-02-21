В частности, накануне так называемых российских президентских "выборов" захватчики усилили прикрытие государственной границы. Речь идет о территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

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Россия стянула войска на оккупированные территории

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что страна-агрессор стянула на сухопутную часть Украины около 470 тысяч военнослужащих.

Если говорить о том, что изменилось за это время, - то это численность группировки, развернутой на нашей территории. Сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих,

– заявил он.

По словам генерал-майора, это говорится только о "сухопутном компоненте". Стоит еще учитывать авиацию, военно-морской флот, который также привлекается к проведению операций и многочисленных поражений.

В частности, он отметил, что сейчас в российской армии появился новый компонент, которого не было в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о группировке войск росгвардии.

На сегодня на временно оккупированных территориях развернута группировка войск росгвардии. Это почти 33 тысячи военнослужащих,

– добавил представитель ГУР МО.

Он отметил, что это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационной власти, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях.

Новая группировка российской армии

Стоит заметить, что в течение последних двух лет появилась группировка так называемого прикрытия государственной границы России. Это военные, которые базируются на территории трех областей страны-агрессора – Белгородская, Курская, Брянская.

Скорее всего, это связано с тем, что Украина будет проводить "более активные, ответные действия на территории России".

Возможно, это и необходимо: переносить войну на территорию России. Там они сосредоточили группировку около 30 тысяч военнослужащих. В последнее время они были тоже усилены подразделениями 116 бригады росгвардии, которая была переброшена,

– сообщил Скибицкий.

Кроме того, три батальона были переброшены из Мариуполя на территорию Белгородской области. Говорится, что это сделали для того, чтобы гарантировать безопасность и проведение выборов "вечно живого Путина".

В то же время в ГУР считают, что очень важным изменением за эти два года является изолирование Черноморского флота, поскольку все основные боевые корабли России находятся в Новороссийске.

Как отметил генерал-майор, в Севастополь оккупанты могут заходить только для пополнения боеприпасов, перезарядки или, если это необходимо, когда они выполняют боевое дежурство.

В целом вся активность Черноморского флота фиксируется у побережья Крыма или в восточной части Черного моря.

Сейчас сообщается о полном обеспечении украинскими защитниками возможности огневого контроля и нанесения ударов по Черноморскому флоту, если он будет заходить в северо-западную часть.

Это позволило возобновить работу морского коридора.