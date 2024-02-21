Зокрема, напередодні так званих російських президентських "виборів" загарбники посили прикриття державного кордону. Мовиться про території Бєлгородської, Курської та Брянської областей.

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Росія стягнула війська на окуповані території

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що країна-агресорка стягнула на сухопутну частину України близько 470 тисяч військовослужбовців.

Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, - то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців,

– заявив він.

За словами генерал-майора, це мовиться лише про "сухопутний компонент". Варто ще зважати на авіацію, військово-морський флот, який також залучається до проведення операцій та численних уражень.

Зокрема, він наголосив, що наразі у російській армії з'явився новий компонент, якого не було на початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про угруповання військ росгвардії.

На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців,

– додав представник ГУР МО.

Він зауважив, що це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях.

Нове угрупування російської армії

Варто зауважити, що протягом останніх двох років з'явилося угруповання так званого прикриття державного кордону Росії. Це військові, які базуються на території трьох областей країни-агресорки – Бєлгородська, Курська, Брянська.

Радше за все, це пов'язано з тим, що Україна буде проводити "більш активні, відповідні дії на території Росії".

Можливо, це і необхідно: переносити війну на територію Росії. Там вони зосередили угруповання близько 30 тисяч військовослужбовців. Останнім часом їх було теж посилено підрозділами 116 бригади росгвардії, яку було перекинуто,

– повідомив Скібіцький.

Крім того, три батальйони було перекинуто з Маріуполя на територію Бєлгородської області. Мовиться, що це зробили задля того, щоб гарантувати безпеку і проведення виборів "вічно живого Путіна".

Водночас у ГУР вважають, що дуже важливою зміною за ці два роки є ізолювання Чорноморського флоту, оскільки всі основні бойові кораблі Росії перебувають у Новоросійську.

Як зазначив генерал-майор, у Севастополь окупанти можуть заходити лише для поповнення боєприпасів, перезарядки або, якщо це необхідно, коли вони виконують бойове чергування.

Загалом уся активність Чорноморського флоту фіксується біля узбережжя Криму або в східній частині Чорного моря.

Наразі повідомляється про повне забезпечення українськими захисниками можливості вогневого контролю та завдавання ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме в північно-західну частину.

Це дозволило відновити роботу морського коридору.