Россия стреляет издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты: британская разведка

Разведка Великобритании доложила, что Россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.

Россия боится украинского ПВО

Данные британской разведки по российскому вторжению в Украину обнародовало Минобороны Великобритании. В частности, в отчете отметили, что, запуская бомбы издалека, Россия бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

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Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО,

– говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что воздушно-ракетные силы России продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.

Отмечается, что отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение России, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.

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