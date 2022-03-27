Россия стреляет издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты: британская разведка

27 марта 2022 , 06:25
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Источник:

телеграм Министерства обороны Великобритании

Разведка Великобритании доложила, что Россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.

Россия боится украинского ПВО

Данные британской разведки по российскому вторжению в Украину обнародовало Минобороны Великобритании. В частности, в отчете отметили, что, запуская бомбы издалека, Россия бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

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Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО,
– говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что воздушно-ракетные силы России продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.

Отмечается, что отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение России, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.

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Автор: Анастасія Лукашевська