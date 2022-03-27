Россия стреляет издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты: британская разведка
Разведка Великобритании доложила, что Россия стреляет по густонаселенным районам Украины издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.
Россия боится украинского ПВО
Данные британской разведки по российскому вторжению в Украину обнародовало Минобороны Великобритании. В частности, в отчете отметили, что, запуская бомбы издалека, Россия бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.
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Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО,
– говорится в сообщении.
Также в разведке отметили, что воздушно-ракетные силы России продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах.
Отмечается, что отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение России, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.
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