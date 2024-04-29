Об этом 24 Каналу сказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, предположив, что вряд ли его будут сейчас использовать.

Стоит внимания Вырвали с корнем: ГУР уничтожило новейшее и ценное российское оружие "Репейник"

Зачем строят аэродром на Белгородщине

Свитан отметил, что к аэродрому, который противник строит в 75 километрах от границы с Украиной, могут достать не только наши дроны, но и ракеты. В частности, это расстояние не составляет проблем для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ольха".

Поэтому, по его словам, непонятны причины, которые побудили к сооружению данного аэродрома. К тому же там короткая полоса, ее мало для серьезных самолетов.

Также, отметил он, возникает вопрос, смогут ли россияне использовать его как аэродром подскока или вертолетную площадку. Непонятно еще, какой будет разводка по рулежкам и стоянкам, как только они их сделают, тогда что-то может проясниться.

Этот аэродром будет очень легко поразить

В любом случае, отметил летчик-инструктор, новый вражеский аэродром в Белгородской области легко можно будет поразить.

По большому счету это подарок судьбы называется, как уничтожить российскую авиацию недалеко от линии боевого соприкосновения,

– заявил полковник запаса.

По его словам, любая авиационная техника очень уязвима на земле. В качестве материала для производства самолетов и вертолетов используется преимущественно дюралюминий, который практически отверткой протыкается.

То есть, объяснил он, любой взрывной пакет с поражающими элементами в виде гаек либо других железяк, который взорвут рядом, повредит самолет или вертолет.

По его мнению, россияне вряд ли будут его по крайней мере сейчас использовать. Вероятно, это строительство связано с какими-то губернаторскими программами – что-то вроде сельхозавиации.

Удар по аэродрому "Кущевская": что известно