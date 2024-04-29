Про це 24 Каналу сказав полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, припустивши, що навряд чи його будуть зараз використовувати.

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Навіщо будують аеродром на Бєлгородщині

Світан зазначив, що до аеродрому, який противник будує за 75 кілометрів від кордону з Україною, можуть дістати не лише наші дрони, а й ракети. Зокрема, ця відстань не становить проблем для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Вільха".

Тому, за його словами, незрозумілі причини, які спонукали до спорудження цього аеродрому. До того ж там коротка смуга, її замало для серйозних літаків.

Також, зауважив він, виникає питання, чи зможуть росіяни використовувати його як аеродром підскоку або гелікоптерний майданчик. Незрозуміло ще, якою буде розводка по руліжках та стоянках, щойно вони їх зроблять, тоді щось може прояснитися.

Цей аеродром буде дуже легко уразити

У кожному разі, наголосив льотчик-інструктор, новий ворожий аеродром у Бєлгородській області легко можна буде уразити.

Загалом це подарунок долі називається, як знищити російську авіацію неподалік лінії бойового зіткнення,

– заявив полковник запасу.

За його словами, будь-яка авіаційна техніка дуже вразлива на землі. Як матеріал для виробництва літаків і гелікоптерів використовується переважно дюралюміній, який практично викруткою проштрикується.

Тобто, пояснив він, будь-який вибуховий пакет з елементами ураження у вигляді гайок або іншого залізяччя, який підірвуть поруч, пошкодить літак чи вертоліт.

На його думку, росіяни навряд чи будуть його принаймні зараз використовувати. Ймовірно, це будівництво пов'язане з якимись губернаторськими програмами – щось на кшталт сільгоспавіації.

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