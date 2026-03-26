В последние десятилетия Россия системно выстраивает глобальную сеть влияния, которая охватывает политические, культурные, образовательные и гуманитарные платформы в разных регионах мира. Формально эти инициативы декларируют поддержку культурного обмена, укрепление международного сотрудничества и сохранение исторического наследия. Однако в реальности часть таких структур выполняет гораздо более широкие задачи, связанные с продвижением выгодных Кремлю нарративов, формированием лояльных сред за границей и влиянием на внутренние процессы других государств.

Для этого используются, как правительственные так и частные организации, компании, проекты. Одними из таких являются Россотрудничество и Центр народной дипломатии и их представительства – "Русские дома". Они позиционируют себя как очаги сохранения культуры, но на самом деле стали инструментами разведки, дезинформации и подрыва суверенитета других государств.

Москва давно ведет войну не только военными средствами. Годами по городам Европы, Африки, Азии и обеих Америк расцветали культурные центры с триколорами на фасадах. Они предлагают бесплатные курсы русского языка, литературные вечера, выставки и концерты. Но за фасадом "русской культуры" работала тщательно построенная система влияния, подконтрольна непосредственно Кремлю.

Команда 24 Канала получила от источников списки работников Россотрудничества и собрала доказательную базу причастности сотрудников "Русских домов" к разведывательным органам России. В этом материале вы узнаете о кадровом составе органа, особенности организации международных отношений с привлечением "Русских домов", как один из директоров представительства в ЦАР остался без руки, а также об удивительном "Русском доме" в Мали.

Самовар как прикрытие: как Россия строит разведывательную сеть под видом культуры

В системе внешнего влияния России гуманитарное направление занимает особое место. Именно через образовательные программы, культурные мероприятия, языковые курсы и так называемые общественные инициативы выстраиваются долговременное присутствие в разных странах мира. На первый взгляд, такая деятельность выглядит как обычная практика публичной дипломатии, характерная для многих государств. Однако в российском случае гуманитарная инфраструктура часто становится частью более широкой стратегии политического влияния. Основным органом России, осуществляющей функции по гуманитарному международному сотрудничеству за рубежом является Россотрудничество.



Простыми словами – это структура, распространяющая интересы Кремля мягкой силой. Представительства Россотрудничества называются "Русские дома" или Российские центры культуры и науки. Чаще они размещаются рядом с посольствами или дипломатическими представительствами России. Общее количество официальных "Русских домов" – 104, 2 из которых в непризнанных квазигосударствах Абхазии и Северной Осетии и один в частично признанной Палестине. В руках команды 24 Канала оказались списки работников Россотрудничества. Мы проверили нескольких из них, работающих на разных должностях и в разных странах, и обнаружили закономерность, которую трудно объяснить стечением обстоятельств: почти все они живут по адресам, связанными со спецслужбами России. Далее мы расскажем о некоторых из них.



Меликшахназаров Армен Арменович (02.10.1967) – руководитель "Русского дома" в Венесуэле – указывает как свой адрес город Москва, Ленинградский проспект, дом 5, корпус 3, квартира 54. Это ведомственный дом ФСБ, он стоит в десяти метрах от территории Пограничной академии ФСБ РФ, а на номера машины С587КА777, страховщиком которой является Армен Арменович, выписан пропуск во времена COVID-19 для проезда от адреса на Ленинградском проспекте к Варсонофьевскому переулку 5. Именно на этом переулке расположены здания 5 Службы ФСБ.



Стрельцов Илья Дмитриевич (11.04.1979) – заведующий хозяйством, представительство Россотрудничества в Республике Польша (город Варшава) – проживает по адресу город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 39, корпус 3, квартира 78 – дом для сотрудников ФСБ. Он расположен примерно в 100 метрах от Московского пограничного института ФСБ РФ и чуть дальше от Академии Службы внешней разведки РФ.



Стрельцова Елена Анатольевна (08.08.1983, жена Стрельцова Ильи) – старший референт по административно-хозяйственным вопросам, представительство Россотрудничества в Польше в городе Варшава. Кроме адреса совместного проживания с мужем, Елена указывает еще один: Москва, улица Булатниковская, дом 5, корпус 4, квартира 130. В этом же доме был зарегистрирован Фонд поддержки ветеранов Пограничных войск "Верность". Заметим, что так же как сейчас пограничные войска входят в ФСБ, во времена СССР они входили в КГБ СССР.



К тому же дом расположен достаточно близко к в/ч 61608 – 16 Центр ФСБ.

16-й Центр ФСБ является основной структурой, которая отвечает за перехват, дешифрование и обработку электронных сообщений.



Новожилов Павел Алексеевич (19.06.1977) – главный специалист-эксперт, отдел организационного и правового обеспечения содействия международному развитию, проживает по адресу: город Москва, улица Академика Анохина, дом 6, корпус 5, квартира 159. Дома на этой улице выдают сотрудникам ФСБ, а вокруг расположена Академия ФСБ, Академия МИДа и Университет Дружбы народов. Каждое из этих учебных заведений готовит разведчиков.



Новожилова Вероника Евгеньевна (07.09.1980, жена Новожилова Павла) – секретарь-принтер, Южно-Африканская Республика. Кроме адреса, по которому она проживает вместе с мужем, Вероника указывает адрес места жительства: Москва улица Академика Волгина, дом 19, квартира 132. По этому адресу ситуация идентична адресу проживания Павла Новожилова, однако дополнительно на этой же улице зарегистрирована военная часть 2599 – Пограничный научно-исследовательский центр Федеральной службы сохранности Российской Федерации.



Летифов Заур Валерьевич (14.06.1977) – консультант, отдел стран Азии, Африки и Ближнего Востока, проживает по адресу: город Москва, улица Тайнинская, дом 13, корпус 2, квартира 25, и снова ведомственный дом ФСБ – наряду с Московским пограничным институтом ФСБ РФ и Академией Службы внешней разведки.



Ахметов Айрат Асхатович (14.03.1978) – бывший консультант в отделе стран Азии, Африки и Ближнего Востока, проживает по адресу город Москва, Ярославское шоссе, дом 118, корпус 3, квартира 327, квартиры в этом доме выдаются сотрудникам СВР и ФСБ, а само здание построено близко к Академии СВР и Московскому пограничному институту ФСБ РФ. Айрат передвигается на МЕРСЕДЕС-БЕНЦЕ V220D4MATIC с номерами С464ТУ799.



Скорее всего автомобиль является служебным, ведь в русских базах указывается другой тип кузова. К тому же места передвижения этого автомобиля это дороги рядом с объектами Службы внешней разведки. Соответственно вероятны два варианта роли Ахметова Айрата: он или водитель, но тогда бы вряд ли занимал такую должность в Россотрудничестве, или пассажир, с личным водителем, что указывает на значимость его должности в иерархии Службы внешней разведки РФ. Также Айрат как сотрудник, который занимается в том числе и Ближним Востоком ни в коем случае не имеет пристрастного отношения к какой-либо стране.

Это подтверждают его сообщения в различных чатах и группах."لعنة الله على نظام الاحتلال والصهاينة", что переводится как "Пусть Аллах проклянет оккупационный режим и сионистов" или такие "Такие случаи происходят с представителями любых национальностей, мне приличная с виду русско-еврейская семья так загадила квартиру, что сумма аренды за 2 года не покрыла стоимость ремонта, который я после них делал, и испорченной мебели. Жаловаться надо на тех, кто в СМИ высвечивает исключительно национальный подтекст, когда народ делится на "белых" и "чёрных" и в отношении последних озвучиваются лишь негативные коннотации."

"Если что, это сарказм был. Присмотритесь внимательно, у него на голове еврейская кипа. Это представитель "богоизбранного" народа".



Лукьянова Лилия Владимировна (26.10.1974) – старший референт по а/г вопросам в Чехии. Указывает как адрес проживания город Москва, проспект Вернадского, дом 27, корпус 1, находящийся возле в/ч №68240 – принадлежит Научно-технической службе ФСБ.

Картина, которая вырисовывается из проверки адресов рядовых сотрудников Россотрудничества, слишком последовательна, чтобы быть непреднамеренной. Люди, которые официально занимаются культурными обменами и гуманитарным сотрудничеством, живут в домах, что в упор граничат с академиями ФСБ и СВР и закрытыми воинскими частями. Их соседи – кадровые сотрудники спецслужб. Их маршруты ведут на Лубянку. Места проживания сотрудников совпадают с адресами ветеранских фондов спецслужб.

"Русские дома" – это не библиотеки с самоварами и балалайками. Это разветвленная инфраструктура влияния, работающая под культурным прикрытием. А люди, что ее обслуживают, судя по всему, имеют гораздо больше общего с разведкой, чем с дипломатией.

Как Кремль строит теневую сеть в Африке, избегая дипломатических скандалов

Когда мы начали анализировать карту распространения "Русских домов", одна деталь сразу показалась непонятной. Африка, которую Кремль сегодня открыто называет одним из ключевых направлений своей внешней политики, представлена только девятью официальными ячейками. Для региона, где Россия активно наращивает военное присутствие, заключает сырьевые соглашения и усиливает информационное влияние, такая цифра выглядит, по меньшей мере, неожиданно.

Объяснение оказалось достаточно прагматичным. Чтобы избежать громких дипломатических скандалов и не подставлять под удар официальные представительства в других частях света, Кремль решил действовать более осторожно. Напрямую привлекать Россотрудничество к расширению сети в Африке не стали. Вместо этого использовали другую схему.

Россияне создали отдельную структуру с нейтральным и бюрократическим названием Международная общественная организация Центр по организации научных и культурных мероприятий в сфере народной дипломатии, известен как Центр народной дипломатии или ЦНД. Формально это общественная инициатива. Фактически она работает в связи с россотрудничеством. Именно ЦНД подписал соглашение о создании партнерских "Русских домов", и все они размещены только на африканском континенте. Таким образом появилась параллельная сеть, позволяющая расширять влияние без прямой привязки к государственной структуре.



Возглавляет организацию Дмитрий Савельев. Он входит в состав комиссий Государственной думы, занимающихся расследованием фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и контролем расходов на национальную оборону и безопасность. Такая сфера ответственности напрямую пересекается с деятельностью силового блока.



Этот факт выглядит показательно. Ведь профиль комиссий, в которых работает Савельев, традиционно связан с вопросами контрразведки, обороны и спецслужбы. В этом контексте появление африканской сети партнерских "Русских домов" через формально независимую структуру приобретает совсем другое значение. Речь идет не только о культурной дипломатии, а о более сложной и многоуровневой системе воздействия. Особого внимания заслуживает регион Сахеля и ЦАР, который сейчас находится практически под управлением РФ после ряда военных переворотов.

Партнерские "Русские дома" появились в Намибии, Гане, Мали, Нигере, Буркина Фасо, Мозамбике, Гвинеи, Чади и ряде других африканских стран. Формально они ничем не отличаются от официальных представительств. Те же языковые курсы, культурные мероприятия, образовательные программы и гуманитарные инициативы По сути, это копия модели, которую реализует Россотрудничество, только с другим юридическим фасадом.

Впрочем, больше всего вопросов вызывают представительства в Мали и Центральноафриканской Республике.

Африканское сафари Кремля: как "Вагнер" и ФСБ делят "Русские дома" в Мали и ЦАР

"Русский дом" в столице страны Банги официально позиционируется как частная инициатива. Однако его директором является Дмитрий Сытый, человек, которая занимала ключевую роль в ЦАР при ЧВК "Вагнер".



Фото директора частного "Русского дома" в Банги, ЦАР / War&Sanctions

По данным открытых источников и санкционных списков, Сытый не просто администратор культурного центра. Его деятельность связывается с политическими процессами в стране и координацией проектов с участием российских структур. Несмотря на статус "частной" ячейки, этот "Русский дом" вовлекается в официальные гуманитарные программы Россотрудничества. Кроме того, появлялась информация о его участии в кампаниях по вербовке африканских женщин для работы на предприятиях, связанных со сборкой беспилотников типа "Shahed".



Показательно и то, что мероприятия на территории этого "частного" представительства регулярно посещают представители всей правящей верхушки ЦАР, включая президента. Такая публичная поддержка не выглядит случайной, ввиду роли ЧВК Вагнер в секторе безопасности страны.



Деятельность Сытого не осталась без внимания, 16 декабря 2022 года Дмитрий получил анонимную посылку, которая сдетонировала и оторвала ему руку. Сейчас Сытый имеет дорогостоящий протез и продолжает свою деятельность в ЦАР.

Хотя сам директор "Русского дома" в ЦАР находится в санкционных списках ЕС, но его супруга имеет неизменное место жительства во Франции. По информации из Manticore, Сытая Александра регулярно путешествует в Европу даже после начала полномасштабного вторжения.



Зачем было создавать еще одну разновидность "Русских домов" остается только догадываться. Команда 24 Канала предполагает, что это следствие борьбы за влияние в стране и так как эта зона ответственности была именно за компанией Пригожина, принятое решение отражало именно его интересы, в том числе в сфере контроля за полезными ископаемыми. По информации Радио Свободы, Сытый к тому же является соучредителем Lobaye Invest, согласно данным Европейского союза, одной из основных горнодобывающих компаний в ЦАР. До ликвидации Пригожина, ресурсы Центральноафриканской республики принадлежали именно ему, теперь же дела "Вагнера" принял Африканский корпус. Судя по всему, именно это подразделение сейчас контролирует инфраструктуру по добыче полезных ископаемых в ЦАР.

История "Русского дома" в Банги демонстрирует, как под вывеской культурной инициативы может функционировать структура, тесно связанная с военно-политическим влиянием России на африканском континенте.

Глава Россотрудничества в одном из интервью фактически подтвердил, что "Русские дома" в Центральноафриканской Республике и Мали были открыты при участии ЧВК Вагнера. Это заявление стало показательным, ведь еще раз продемонстрировала тесное переплетение культурной дипломатии и военно-политического присутствия России в Африке.

Если история с ЦАР выглядела странно, то ситуация в Мали еще более нетипична.

"Русский дом" в Мали официально возглавляет Алиу Тункара, депутат национального переходного парламента страны. Сам факт назначения местного политика на должность директора выглядит необычно. В большинстве других стран руководителями "Русских домов" традиционно становятся граждане России, делегированы через Россотрудничество или связанные с ним структуры. В случае Мали видим другую модель, когда формальное руководство передано представителю местной политической элиты.

Еще одна деталь, которая привлекает внимание, это информационная активность учреждения. "Русский дом" в Мали имеет сразу три одноименных канала в Telegram. Все они отличаются наполнением, стилистики и даже оформление главной страницы. Условно их можно разделить на Телеграм канал 1, Телеграм-канал 2 и Телеграм-канал 3.



В канале под номером 1 в постах часто появляются Белоногов Андрей и Юнин Сергей.



Белоногов Андрей Львович 02.08.1980

ИНН: 781122413889

+79111402974

Адреса проживания:

город Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 2, корпус 1, квартира 175

город Санкт-Петербург, улица Петра Смородина, дом 20, квартира 126

Второй адрес рядом с Институтом ФСБ.



Юнин Сергей Валерьевич 22.12.1969

ИНН: 771700941707

+79165498670

Оба фигуранта, о которых идет речь, являются сотрудниками компании "Инициатива 23". Формально это коммерческая структура, однако, ее связи вызывают серьезные вопросы.

Директор компании Артем Куреев находится под санкциями ряда европейских стран. В санкционных обоснованиях прямо называют кадровым сотрудником 5 службы ФСБ. Именно это подразделение отвечает за оперативную информацию и международные связи, а также традиционно ассоциируется с направлением внешней разведки и работой за пределами России.

Такой бэкграунд управляющего автоматически меняет восприятие деятельности компании. В контексте работы партнёрских "Русских домов" в Африке это выглядит как еще один элемент сложной инфраструктуры влияния, где частные структуры могут выполнять функции, что формально не афишируются на государственном уровне.

Телеграм-канал №2 отличается существенно другим кругом действующих лиц. Россияне, упомянутые ранее, здесь отсутствуют. Появляются две новые фигуры: директор представительства Алиу Тункара и Заведующий консульским отделом посольства России в Мали и Нигере Дмитрий Власов.



Власов Дмитрий Александрович 01.10.1995

ИНН: 770976210773

+79653308488

Именно этот канал, судя по всему, является официальным – здесь фигурируют подтвержденные дипломатические и институциональные представители. Но есть деталь, которая не укладывается в логику обычной публичной коммуникации: мероприятия на каналах №1 и №2 проходят в одних и тех же помещениях.



То есть для чего руководители проекта именно этого "Русского дома" намеренно не показывают вместе лиц, связанные с "Инициативой-23" и официальными представителями "Русского дома" в Мали. Хотя очевидно, что они как минимум знакомы, а как максимум ведут подпольную игру для спецслужб РФ.

Но существует Телеграм-канал номер 3. Еще и главное фото сделано в стиле именно представительств, созданных Центром народной дипломатии.



В мероприятиях, которые освещаются именно в этом источнике, участвуют, как официально заявляется, коллектив "Русского дома". На фото ниже указаны лица, что появляются в официальных делегациях.



Женщина с правой стороны Капустина Любовь, официальная должность неизвестна. Посредине стоит Дулин Илья, старший оперативный сотрудник службы безопасности ЦНД.



Дулин Илья Станиславович 31.05.1991

ИНН: 524916977310

+79200404771

Возникает вопрос: Подчиняется ли служба собственной безопасности организации, деятельность которой происходит в сотрудничестве с Россотрудничеством и сосредоточена за границей, спецслужбам России? По мнению команды 24 Канала, служба собственной безопасности ЦНД не просто подчиняется спецслужбам РФ, а является их филиалом.

Слева стоит Колесникова Валентина Игоревна 11.07.1985

ИНН: 504307455295

+79269092034

Колесникова занимает должность руководителя "Русского дома"



Но ведь руководитель представительства в Мали Алиу Тункара? Да, все верно. Почему-то во всех официальных мероприятиях "Русского дома" в Мали, которые публикуются в Телеграм-канале №3, участвует руководитель "Русского дома" в Нигере. К тому же, официальных мероприятий на территории "Русского дома" в Мали согласно постам в Телеграм-канале №3 не проводилось вообще.

У нас возникает ситуация, в которой существует будто отдельные коллективы "Русского дома" в Мали. У каждого какая-нибудь своя задача. Но всех объединяет одно, они трудятся в интересах спецслужб России.

Для лучшего понимания изложенного выше, мы визуализировали все в схеме.



Кроме всего вышеупомянутого, о работе "Русских домов" ЦНД на спецслужбы России, в частности на СВР, упоминается в недавнем расследовании Forbidden stories. В материале описывается определенная "Компания", официальное название которой не называется. Она была частью инструмента влияния "Вагнера" на континенте, а после уничтожения ЧВК, "Компания" постепенно переходит под крыло СВР. Во внутренних отчетах и планах стран в Африке также упоминалось создание партнерского "Русского дома" в Нигере и подбор кандидата на должность директора партнерского "Русского дома" в Гвинее.



Это свидетельствует о системном подходе спецслужб России к акциям и операциям влияния в важном для них регионе с использованием всех доступных сил и средств и создания новых, в частности из-за распространения "Русских домов".

Спецназ "Русских домов"

Наличие в составе организации ЦНД Службы своей безопасности и ее очевидная подчиненность спецслужбам РФ побудила команду 24 Канала узнать состав этого загадочного подразделения. Ниже приводим список сотрудников, которых удалось идентифицировать в рамках проведённого расследования.



Новиков Роман Сергейевич 23.05.1978 – руководитель Службы собственной безопасности ЦНД

ИНН: 510401392740



По информации из Manticore, Роман находился достаточно большое количество времени на ТОТ Украины.

Неелов Роман Николаевич (22.10.1982) – заместитель руководителя Службы собственной безопасности ЦНД

ИНН: 614705904608



Миндикаев Артем Игоревич (06.01.1995) – специалист Службы безопасности ЦНД.

ИНН: 027602009278



Кижло Георгий Владимирович 10.10.1994 – специалист Службы безопасности ЦНД.

ИНН: 780443571660



Служил в ныне несуществующем неонацистском подразделении "Эспаньола". Благодаря сообщениям Кижло в группах в телеграме мы узнали, что основная зона деятельности Службы собственной безопасности ЦНД – регион Сахеля, а ротации происходят каждые 6 месяцев.



Перечитав сотни сообщений, которые присылал Кижло в различных телеграм-сообществах об оружии и войне, становится ясно что он специалист с реальным боевым опытом.



Смирнов Илья Антонович 18.11.1997 – заместитель руководителя Службы собственной безопасности ЦНД по информационной безопасности

ИНН: 780443141875



По информации из Manticore, Смирнов, равно как и предыдущие сотрудники, имеет боевой опыт, который получил на войне против Украины.

Все собранное вместе выстраивает отнюдь не картину формального подразделения "для галочки". Перед нами структура с четкой иерархией, боевым опытом ее представителей и регулярными ротациями в зоне активных конфликтов. Это значит, что Служба собственной безопасности это не курорт в Африке для избранных, а подразделение специального назначения с неопределенной правовой основой, что дает возможность проводить разные операции без прямой привязки к официальным силам России.

Культурный фасад с лубянским фундаментом: вместо эпилога

Анализ сети "Русских домов" и деятельности Россотрудничества вырисовывает картину, не имеющую ничего общего с классическим понятием "мягкой силы". То, что на бумаге выглядит как сеть библиотек и языковых курсов, на практике оказывается эшелонированной системой оперативного прикрытия для российских спецслужб. География адресов рядовых сотрудников – от Ленинградского проспекта до улицы Академика Анохина – четко указывает на "ведомственную" принадлежность кадров. Когда хозяйственник или референт культурного центра живет за забором Академии СВР или института ФСБ, вопрос об их реальных должностных инструкциях становится риторическим.

Особого внимания в контексте гибридной экспансии заслуживает африканский кейс. Создание "параллельной" сети через АНО "Центр народной дипломатии" стало настоящим мастер-классом по маскировке государственной агрессии под общественные инициативы. В Центральноафриканской Республике мы наблюдаем полное сращивание культурного центра с военизированными структурами бывшего ЧВК "Вагнер" и добывающим бизнесом. В то же время в Мали ситуация доходит до абсурда из-за существования сразу трех разных "коллективов" одного заведения, каждый из которых курируется отдельной ветвью влияния спецслужб.

В итоге можно с уверенностью заявлять о глубокой институциональной интеграции, где "Русские дома" не просто сотрудничают с разведкой, а фактически являются ее структурной частью. Россия сознательно размывает границу между дипломатией и шпионажем, используя гражданские институты как щит. Это не только дискредитирует настоящие гуманитарные миссии, но и превращает любой российский культурный объект в легитимную цель для санкций и контрразведывательного мониторинга.

Сегодня "Русский дом" – это не о Пушкине или балете, а о радиоперехвате 16-го центра ФСБ, вербовка наемников и контроль над золотыми приисками. Триколор над этими зданиями является не символом культуры, а маркером присутствия спецслужб, ведущих войну против демократического мира на всех континентах одновременно.