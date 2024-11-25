Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, напомнив, что уже есть яркий пример применения этого западного дальнобойного оружия в Брянской области. Там был поражен российский арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

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Россияне начали строить укрытия на аэродромах

Приоритетные цели для поражения этими ракетами, особенно с кассетной боевой частью – это аэродромы и склады с боеприпасами.

Поэтому, даже, если россияне перебазировали как можно дальше свои самолеты, все равно есть еще много других "жирных" целей на российской территории как для ATACMS, так и для Storm Shadow,

– отметил Гендельман.

Военный эксперт обратил внимание на сообщения, которые начали появляться относительно того, что на определенных российских аэродромах (в Краснодарском крае и Курской области) началось строительство железобетонных укрытий, о которых Россия говорила почти 3 года.

Гендельман предположил, что таким образом Россия может готовиться к вероятным ударам по своим аэродромам на фоне важного для Украины решения со стороны США о предоставлении ВСУ разрешения применять по территории России дальнобойное оружие.

Крымский мост может стать целью для ударов ATACMS

Если принимать во внимание, что Крымский мост был заявлен украинским военно-политическим руководством как одна из целей еще в 2022 году и уже были попытки его уничтожить, то, по мнению Гендельмана, массированная атака ATACMS по нему может быть вполне реальной.

Но, по его словам, проблема в том, что Крымский мост – один из самых защищенных объектов России, учитывая количество там систем ПВО. Результат от атаки по нему будет зависеть от масштабности удара, количества выпущенных ракет по мосту.

Можно провести и комбинированную атаку, привлекая все средства, в том числе и безэкипажные катера с учетом того, что система ПВО России во время такого удара будет перенасыщена,

– пояснил военный эксперт.

Если будет попытка такого удара и она окажется результативной, тогда, со слов Гендельмана, стоит ожидать очередной российской эскалации, применения Россией определенных средств поражения, необязательно новых.

По его словам, Россия за последние 2 месяца накопила много ракет. Он также отметил, что следует принимать во внимание, что для россиян Крымский мост – это очень "чувствительный" объект. Он напомнил, что в 2022 году российская ракетная кампания против энергетической системы Украины началась именно после попытки взорвать Крымский мост.

Поэтому, по словам военного эксперта, если украинское руководство примет решение ударить по мосту, стоит заранее быть готовым, что Россия в ответ тоже повысит планку эскалации.