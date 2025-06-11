В укрытиях может размещаться только тактическая авиация. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что Россия сталкивается с серьезными проблемами вследствие украинских ударов по аэродромам, что снижает боевую эффективность ее авиации.

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Почему Россия не может прятать в укрытие стратегическую авиацию

Авиационный эксперт считает, что Россия вряд ли решила строить укрытия именно после операции "Паутина". Эти разговоры в России ведутся еще с мая прошлого года. Уже в конце 2024-го было принято конкретное решение по этому поводу.

В то время российские "z-военкоры" активно обсуждали различные варианты укрытий. Они отмечали, что такие сооружения уменьшают вероятность поражения самолетов, а главное – делают невозможным определение точного количества авиации на конкретном аэродроме. Соответственно, это усложняет планирование атак: нет уверенности, есть ли смысл бить по конкретному объекту.

У россиян возникла серьезная проблема: после украинских ударов они были вынуждены откатиться по аэродромам на расстоянии, с которого тактическая авиация либо теряет эффективность, либо ее использование значительно усложняется. Аэродромы – "Халино", "Курск", "Миллерово", "Балтимор", "Морозовск" и "Приморско-Ахтарск" – ранее позволяли самолетам Су-34 с авиабомбами и сопровождением Су-35 эффективно действовать: быстро взлетать, сбрасывать КАБы, возвращаться, перезаряжаться и снова отправляться в бой.

Это позволяло делать большое количество ударов,

– отметил Константин Криволап.

Сейчас, благодаря действиям наших беспилотников, ситуация изменилась. В Крыму россияне находятся в постоянном напряжении. Как только появляется информация о взлете дронов, самолеты или поднимают в воздух, или срочно перемещают на другие аэродромы. В районе от Ростовской области до Курской они стараются вообще не подпускать авиацию ближе, чем на 300 – 400 километров к линии фронта.

После атак на "Энгельс", "Бутурлиновку", "Липецк-2", "Халино", "Курск" россияне осознают, что даже глубоко в тылу самолеты остаются в зоне риска. Перемещение их еще дальше – за 600 километров – не решает проблему. Например, во время операции против "Энгельса-2" были зафиксированы самолеты Су-34 и Су-30.

То есть количество самолетовылетов существенно уменьшилось, и соответственно количество КАБов было уже не таким, как хотели бы россияне. Хотя ограничений по использованию этих авиабомб у них нет,

– поделился авиационный эксперт.

Аэродром "Дягилево" также был атакован. До сих пор неизвестно точно, какие именно самолеты были поражены – Су-30 или Су-34, они имеют похожий силуэт сверху. Эта база считается достаточно далекой для размещения тактической авиации, но дроны смогли нанести удар даже там.

Итак, россияне понимают необходимость строительства укрытий. Какой уровень защиты имеют эти сооружения – сказать сложно. Но стратегическую авиацию в таких укрытиях они закрыть не смогут, поскольку это нарушает договоренности между Россией и США. Несмотря на выход Москвы из многих договоров по контролю над ядерным вооружением, действует определенное соглашение.

"Оно запрещает россиянам и американцам закрывать свои бомбардировщики в каких-то хранилищах. Они договорились иметь постоянный доступ с помощью космических спутников и видеть все перемещения стратегической авиации", – отметил Криволап.

К стратегической авиации России, можно отнести:

Ту-22М3;

Ту-95МС6;

Ту-95МС16;

Ту-160.

Итак, сокрытие бомбардировщиков в закрытых укрытиях будет расцениваться как нарушение договоренностей.