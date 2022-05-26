Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном Юге Украины, – разведка

Россия, похоже, не на шутку разошлась на временно оккупированных территориях Юга Украины. Ей пригрезилось, что сможет там закрепиться надолго.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что российские войска перегруппировываются на захваченных Херсонской и части Запорожской области. Это говорит о том, что Россия планирует закрепиться на этих позициях.

К теме Россия пойдет на прекращение огня только в шаге от поражения, – Кулеба

В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации,

– констатировал Скибицкий.

По его словам, разведка понимает, насколько мощная группировка войск сейчас разворачивает Россия на оккупированных территориях Юга Украины.

Оккупанты хотят остаться надолго

Скибицкий также отметил, что в эту группировку, кроме сухопутных войск, также добавили воздушный и морской компоненты.

Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Они готовят соответствующие инженерные сооружения, строят даже не одну и не две, а уже третью линию обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий в перспективе свидетельствует о том. , что Россия хочет остаться надолго", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что из таких военных аспектов и индикаторов следует вывод, что Россия хочет захватить и удерживать эти территории Украины.

Ситуация на Юге

Несмотря на все прогнозы и предсказания, Вооруженные Силы Украины упорно выполняют свою работу – защищают нашу землю и уничтожают российских оккупантов. Через сутки 25 мая те продолжали обстреливать Юг. Но даже при таких сложных обстоятельствах наши военные смогли ликвидировать около 20 захватчиков и единицы их вражеской техники.

Но, к сожалению, пока не удается предостеречь регион от вражеских обстрелов. Российские захватчики беспощадно обстреливают Николаевщину и терроризируют местное население Херсонской области. По Николаевщине бьют "Смерчами" по мирным людям. В Херсонской области постоянно сообщают о взрывах и выстрелах.

Была для Юга угроза и из непризнанного Приднестровья. Но, похоже, это делали только для нагнетания ситуации и напряжения, чтобы отвлечь внимание. Теперь же в этом регионе снизили уровень так называемой "террористической угрозы". Также российские оккупанты отказались там от мобилизации.

Россияне также ударили по Криворожскому району: смотрите видео