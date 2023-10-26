Россия расширяет предприятия по производству дронов, боевых вертолетов, тактических и стратегических самолетов и управляемых боеприпасов. Журналисты показали это на примере нескольких заводов.

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Казанский авиационный завод

Это предприятие из структуры государственной корпорации "Ростех" обслуживает и производит стратегические бомбардировщики. Их российские захватчики используют для ракетного террора мирного населения Украины.

Как пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, в советское время это был один из важнейших стратегических объектов, потому что там производили и обслуживали Ту-16, Ту-22 всех модификаций и Ту-160. По его словам, мощностей этого завода сейчас достаточно для глубокой модернизации и ремонта остатков Ту-22М3 и Ту-160.

Так выглядит Казанский авиационный завод со спутника / Фото "Cхем"

В 2018 году на территории Казанского авиационного завода россияне начали строить обширный ангар. В 2022 году строительство ускорили, а в 2023 его завершили. Длина здания достигает 300 метров, а ширина – более 180 метров. По мнению эксперта, в этом ангаре могут производить ремонт и модернизацию стратегических бомбардировщиков.

Как менялась территория Казанского авиационного завода: видео "Схем"



Иркутский авиационный завод

Это предприятие ремонтирует и производит истребители Су-30 всех модификаций. Как отмечает издание, в период с 2019 по 2021 год на территории завода неподалеку от основных мощностей появилась пристройка с выходом на авиаполосу. А в 2023 году там завершается строительство другого, но схожего объекта. По мнению журналистов, россияне тоже соединят это новое здание со взлетной полосой.

Это Иркутский авиационный завод / Фото "Схем"

Авиаэксперт Храпчинский предположил, что в этом ангаре будут ремонтироваться небольшие гражданские самолеты и истребители Су-30.

Так менялся Иркутский авиационный завод: видео "Схем"



Уральский завод гражданской авиации

Расположенное возле Екатеринбурга предприятие, несмотря на свое название, на самом деле занимается ремонтом двигателей и редукторов, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Эти вертолеты оккупанты тоже активно используют в российско-украинской войне.

На территории Уральского завода гражданской авиации в конце 2021 года началось строительство крупного цеха. Его завершили в 2023 году. Длина здания составляет 145 метров, а ширина – 75 метров.

Уральский завод гражданской авиации и новый цех / Фото "Схем"

Дубненский машиностроительный завод

Предприятие находится в Московской области в городе Дубна. На территории этого завода расположено Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", производящее ракеты типа Х-22, Х-55, Х-101. Ими захватчики наносят удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры Украины.

В 2021 году там началось строительство большого объекта рядом с заводом, а в 2023 году оно завершилось. Как выяснилось, это построили частный завод по производству военных дронов. Он принадлежит компании "Кронштадт", выпускающей разведывательные и ударные БПЛА под брендами "Орион", "Гелиос" и другими названиями. Эту фирму связывают с холдингом "АФК-Система". Им владеет олигарх Владимир Евтушенков, принадлежащий к окружению Владимира Путина.

Под Москвой появился завод "Кронштадт" / Фото "Cхем"

Появление завода "Кронштадт": видео "Схем"



Россия построила ракетный завод в спальном районе Москвы

Недавно россияне завершили строительство завода, на котором будут производиться ракеты для ПВО. Предприятие расположено в 5 километрах от МКАД и близко к жилым домам.

Генеральный директор концерна Алмаз-Антей Ян Новиков заявил о планах запустить производство до октября 2024 года. Площадь завода составляет 93,7 тысяч квадратных метров. По данным российских СМИ, предприятие строили в ускоренном режиме якобы по поручению Владимира Путина.