Россия существенно не изменит ход войны гиперзвуковыми ракетами – Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что применение гиперзвуковых ракет российскими войсками существенной роли в войне с Украиной не играет.

По словам Остина, ракетными бомбардировками Путин пытается восстановить наступательный потенциал российского войска, которое уже не может продвигаться вглубь Украины.

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Министр обороны США отметил, что в Пентагоне видят, как Россия атакует украинские города и пригород, и считают, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

Пентагон не будет ни подтверждать, ни ставить под сомнение факт применения россиянами такого типа ракет,

– заявил Ллойд Остин.

Министр также отметил, что украинские войска эффективно используют помощь, которую оказали западные партнеры, а россияне не могут продвинуться вглубь страны и застряли на своих позициях.

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