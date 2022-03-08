Россия своими последними ракетами обстреливает мирные украинские русскоязычные города

Война в Украине перешла в ужасную для всех стадию. Не имея возможности войти в ключевые города, российская армия принялась реализовывать тактику, испытанную в Грозном и Алеппо: уничтожение всего и вся в зоне поражения ракет.

Война "на измор" в современных реалиях - мир делает ставку на то, что у России закончатся ресурсы на продолжение боевых действий. Российское руководство - на то, что у украинского народа закончатся ресурсы внутреннего мужества и готовности обороняться.

Для понимания Война Россией проиграна – в этом нет никаких сомнений

Россия выдохлась

Ракеты, тем временем, заканчиваются. СМИ пишут, что практически на исходе крылатые "Калибры". Правда, запас "Искандеров", как и различных РСЗО, современных версий "Катюши", ещё большой.

Но не менее большим является и вопрос, может ли Россия позволить себе израсходовать 100% запасов, учитывая, что границы у дряхлеющей империи все ещё огромные.

На фоне всего происходящего реально внушает масштаб катастрофы, произошедшей с РФ после распада СССР и пережитых "лихих 90-х".

И это как раз не о разворачивающейся сегодня катастрофе экономической, а о том, к чему пришла огромная и богатейшая страна за последние два десятилетия, под разговоры пропаганды о гениальных геополитических стратегиях Кремля.

От любви до ненависти

Сегодня в это, наверное, уже трудно поверить, но в каком-то 2010 году, каких-то жалких в историческом масштабе 12 лет назад, в Украине полностью демократически и легитимно могли избрать пророссийского президента.

Янукович – персонаж, насквозь коррумпированный и с уголовным прошлым, всегда имел огромный, самый большой антирейтинг, но, в то же время, будучи российским протеже, боролся за власть в 2004, возглавлял пророссийскую фракцию в парламенте, а потом и вовсе стал президентом.

То есть, даже несмотря на всю специфику этого человека, позиции дружественного для России электората в Украине были таковы, что их хватало на постоянное и системное присутствие во власти на самом высшем уровне, как в законодательной, так и в исполнительной.

Если бы Москва на каком-то этапе вдруг решила сделать ставку на кого-то более респектабельного, трудно даже предположить, как могла бы развиваться история. Но в Кремле считают, что все руководители экс-советских стран должны быть такого уровня, чтобы Путин на их фоне выглядел политическим мастодонтом. В итоге получилось то, что получилось.

"Качество" политических решений Москвы по отношению к Украине в 2013 – 20 15 привело к тому, что, имея там еще пару лет назад колоссальные позиции, Россия стремительно потеряла все возможности присутствовать в ее политической жизни. Однако "качество" в этот раз перешло в количество (обычно бывает наоборот, но здесь особый случай) и переродилось в системную политику, в результате которой огромная, богатая, еще недавно член G-8 страна рекордными темпами превратилась в мирового изгоя.

Страна-изгой

И тут уже дело было не только в Украине. "Новичок", Литвиненко, Скрипали, Навальный, Сирия, активность ЧВК, энергетический шантаж - множество проявлений этой самой "политики" привели к логичному результату.

В Украине, и не в 2014, а в 2004, все начиналось, в Украине и заканчивается. Но путь был богатым на события.

И вот он, итог. Без денег, технологий, самолётов, союзников и перспектив – жечь последние ракеты о мирные украинские русскоязычные (!) города, которые ещё 12 лет назад сами выбирали пророссийского президента. И не иметь возможности ни войти в них, ни выстроить заново отношения, ни вернуть утраченные позиции.

Тратить последние деньги на ведение войны с теми, с кем ещё недавно были прекрасные отношения. Думать о том, как обмануть собственное население рассказами о том, как все хорошо, потому что трудно представить, что будет, когда до них все дойдёт.

Думать, какой программой спецэффектов лучше воспользоваться для монтажа "общения с народом".

И шкурой чувствовать приближение конца.

В России сейчас в тренде рассуждения об истории и месте в ней правителей.

Некоторым там действительно уготовано место. Только не то, на которое они рассчитывают.

А всем остальным странам с несформировавшейся устойчивой конкурентной политической системой - урок: как руководить нельзя.

Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!