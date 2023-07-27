Путинский стиль

"Спасатель" Владимир Путин никогда не скрывал использование живых щитов в ходе вооруженного конфликта против Украины.

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Еще в 2014 году он кичился тем, что российские военные двигались за спинами гражданского населения Крыма. Впоследствии российский президент угрожал: "Пусть попытаются стрелять в собственных женщин и детей. Мы будем стоять позади них, а не впереди".

Теперь он пошел еще дальше: чтобы сохранить противоправно аннексированный Крым, готов использовать даже российских детей и несовершеннолетних из союзной Беларуси. Хотя самыми большими жертвами продолжают оставаться маленькие украинцы.

Дети защищают российских военных

С весны 2023 года "хлопок" в Крыму активизировался: взрывы в Красногвардейском районе, подрыв железной дороги неподалеку от Бахчисарая, снова взрывы в районе Керчи, Джанкоя, Севастополя, новые повреждения Крымского моста.

В то же время заметно растет количество детских оздоровительных заведений на оккупированном полуострове: вместо 45 круглосуточных лагерей, действовавших в 2022 году, – 52, к 273 лагерям дневного пребывания прибавилось еще 27.

При этом неподалеку от крупнейшего "Артека" россияне располагают радиолокационную станцию и километры фортификационных сооружений. Вблизи Евпатории, где действуют несколько десятков детских лагерей, используют сразу 4 радиотехнические станции, позиции для С-400, танковый военный полигон, воинскую часть 86863 морского инженерного полка Черноморского флота России.

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В общем, если сопоставить карту российских военных объектов в Крыму и карту оздоровительных заведений для несовершеннолетних, можно заключить: Россия решила защитить себя на полуострове живым детским щитом.

Живой щит и ведение боевых действий

Живые щиты – это противоправный по международному гуманитарному праву метод ведения войны, когда присутствие или перемещение гражданского населения используется для защиты военных объектов или для препятствования или, наоборот, содействия боевым действиям.

Поскольку МГП запрещает нападение на гражданское население в целом, а дети обладают дополнительными гарантиями защиты по своему статусу и возрасту, планирование военных операций каждый раз должно осуществляться с учетом их присутствия.

Вполне возможно, что в больном воображении высших должностных лиц России, развернув на полную деятельность детских лагерей в Крыму, они будут способны защитить стратегические объекты, а также осложнить продвижение украинских военных на полуостров.

Более того, при условии разрушения или значительного повреждения незаконно построенного Крымского моста, детям должна гарантироваться беспрепятственная эвакуация другими наземными путями, что откроет также коридор для побега россиян-колонизаторов, внезапно позиционирующих себя "законными представителями" или "воспитателями".

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В то же время, "усложнение" не означает невозможность или запрет: военные объекты на территории оккупированного Крыма являются легитимной целью ВСУ и с учетом принципов гуманности и пропорциональности могут быть уничтожены всякий раз, когда существует такая необходимость. А вот использование живых щитов – еще одно военное преступление в копилку России, на которое распространяется, в частности, и юрисдикция Международного уголовного суда. Следует упомянуть, что это преступление впервые в истории МКС совершили именно российские агенты.

Маленькие жертвы Путина

Среди детей, которых отправили стеречь Крым, – тысячи несовершеннолетних с новых оккупированных территорий, а также сотни детей из Белгородщины, Татарстана и Беларуси. Что касается последней, то на "отдых" отправили будущую элиту – победителей конкурса "Большая Перемена" и "Люди Артека". Они добрались до оккупированного Крыма за сутки до нового "хлопка".

Именно Россия ответственна за несовершеннолетних, которые в силу обстоятельств находятся под ее контролем. При этом не только причинение вреда таким детям в результате легитимной атаки на военные объекты, но и самое сознательное создание угрозы получения такого вреда – нарушения со стороны России, которые достигают порога военных преступлений и, в связи с масштабами деяния, преступления против человечности.

Россия должна немедленно вернуть всех детей из лагерей в Крым домой и, при необходимости, организовать эвакуацию местного населения на территорию государства гражданства – Украины.

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В то же время хорошо известен прошлогодний подход России к детскому "отдыху": содержать несовершеннолетних сверх срока, препятствовать общению и воссоединению с семьями, запрещать общаться на украинском и без устали искоренять национальную идентичность путем русификации, милитаризации и индоктринации.

По факту Россия уже давно превратила детей в орудие получения военного превосходства. Теперь несовершеннолетние поставлены на охрану противоправных территориальных захватов агрессора. Реакции международного сообщества до сих пор нет.

Стартуют очередные лагерные смены.