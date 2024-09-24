Это уже не первая попытка: Свитан объяснил, для чего россияне имитируют удар по Хмельницкой АЭС

В ночь на 22 сентября Россия пыталась сымитировать атаку на Хмельницкую АЭС. Вражеский "Шахед" резко отклонился от начальной траектории в сторону станции, приблизился к площадке, но потом развернулся и вернулся на исходную траекторию.

Это уже не первый случай, когда страна-агресор подвергает опасности украинские атомные объекты. Какова цель таких действий, в разговоре с 24 Каналом предположил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"С точки зрения психологии – играют на нервах. С точки зрения войны – пытаются определить алгоритм действий нашей системы ПВО, которая прикрывает ядерные объекты", – отметил военный эксперт.

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Россия может нанести удар

Свитан рассказал, что российские беспилотники уже не впервые пролетают возле украинских атомных электростанций, таких как Хмельницкая и Южноукраинская.

Враг хочет создать напряжение, а особенно на фоне визита украинской делегации в США. Если взглянуть на историю серьезных ударов, они происходили как раз в это время. Полковник ВСУ предостерег: в ближайшие дни нужно быть максимально осторожными и реагировать на воздушные тревоги.

Может быть страх реакции или принятия решений в Белом доме. Вероятно, россияне остынут. Но у них точно есть техническая готовность, поскольку последняя атака была 26 августа. Уже месяц прошел, поэтому действительно могут повторить такую же атаку,

– отметил Роман Свитан.