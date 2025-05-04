Российский флот – без прикрытия: что удалось сделать Украине в Черном море

Украинские морские дроны уничтожили два российских истребителя Су-30. ГУР раскрыло новые детали операции в Черном море, которая состоялась 2 мая. Самолеты были поражены ракетами AIM-9, удары нанесли с морских беспилотных платформ Magura-7. Россияне в недоумении и не понимают как противодействовать морским дронам.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что ранее уже удавалось сбивать российскую авиацию с надводных беспилотников, но тогда поражены были вертолеты, сейчас – самолеты Су-30, которые стоят ориентировочно 50 миллионов долларов каждый.

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Какие цели в дальнейшем могут начать поражать морские дроны?

Украинский морской дрон теперь представляет собой дрон, который несет на себе еще несколько маленьких БпЛА. Противник ошарашен и рассматривает для себя вариант запуска управляемых ракет, которые будут догонять цель, но сейчас он не может его применить, потому что такая цель маневрирует, она малоразмерная, поэтому уничтожить ее очень сложно.

"Остается вариант приближаться в зону прямой видимости, но это автоматически равно тому, что российский самолет будет уничтожен украинским дроном. Это была засада. Дроны приблизились вплотную к российским целям, выманили на себя вражескую авиацию, а остальные – расстреляли этот самолет", – озвучил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ предположил, что если россиянам в ближайшее время не удастся найти противодействие хитрой тактике украинских защитников, то в дальнейшем можно будет увидеть более дерзкие атаки морскими дронами уже по наземным целям врага – российских портах.

"Уже будет возможность приблизиться к ним, потому что активного противодействия с помощью российских самолетов не будет, – подчеркнул Ступак.

Россия теряет инструмент для защиты флота

Согласно различным оценкам, 30% российского черноморского флота выведено из строя. Последней защитой своих судов для врага были авиация и перебазирование флота из Крыма в другие места, в частности в Новороссийск.

Он превратился в флот-изгнанник и теперь не может находиться в открытом море. Экс-сотрудник СБУ отметил, что россияне прекрасно понимают, что их флот незащищен, а морских дронов в Украине станет еще больше.

Или Украина будет уничтожать больше российских кораблей, или больше авиации, которая будет пытаться защищать эти суда. Уничтоженные самолеты стоят по 50 миллионов долларов. Дополнительно к этому Россия после таких атак теряет пилотов-снайперов. Их подготовка длится ориентировочно 15 лет,

– отметил Ступак.

Напомним, что в ГУР МО сообщили, что экипаж первого российского Су-30 спасло гражданское судно в Черном море. Второй вражеский Су-30, согласно предварительным данным, уничтожен в Крыму – экипаж не выжил. Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что во время таких атак используется несколько моделей ракет на Magura-7, но лучшие результаты достигаются благодаря AIM-9 (ракета класса "воздух-воздух" американского производства с инфракрасной системой самонаведения).