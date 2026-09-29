Иллюзия морской державы: как Россия теряет Черное море и возможность вывозить зерно

Журналист Роман Цимбалюк проанализировал новые этапы украинских атак на российскую стратегическую инфраструктуру и Черноморский флот. **Украинские военные начали переделывать старые советские БТРы в наземные роботы-камикадзе для прорыва вражеских позиций** (это эксклюзивное технологическое решение кардинально меняет подход к штурмовым действиям, нанося врагу колоссальные потери). Пока российская пропаганда пытается скрыть реальное положение дел, потеря контроля над морем и регулярные пожары на нефтебазах свидетельствуют о системном кризисе в тылу оккупантов.

Россия продолжает массированные удары по украинским городам и инфраструктуре в преддверии зимы, тогда как Украина параллельно усиливает атаки по российской топливной, железнодорожной и морской логистике. В то же время в США призывают Киев сократить удары по НПЗ, а на фронте украинские военные сообщили о результатах третьего этапа операции "Вивальди".

Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала проанализировал, как меняется противостояние в преддверии холодного периода и почему российская картина контроля все сильнее расходится с событиями на фронте и в тылу. От атак по энергетике разговор постепенно перешел к ударам по российской логистике, новым технологиям на поле боя и ситуации в Черном море.

Украина ищет новый ответ на российские удары

Россия продолжает атаковать украинские города, в частности объекты энергетики, дата-центры, заправки и жилые дома. Массовое использование относительно дешевых средств поражения заставляет Украину менять подход к противовоздушной обороне и искать более эффективные способы противодействия таким атакам.

Работа по поиску противоядия российским дешевым, а значит массовым ракетам продолжается, и есть успехи. Я абсолютно убежден, что это окно возможностей, когда здесь сбивают не все, в ближайшее время будет закрыто,

– сказал Цимбалюк.

Цимбалюк не сомневается, что Россия и дальше будет пытаться бить по украинским городам. В то же время он ожидает, что украинские средства поражения все чаще будут достигать и целей на российской территории, в том числе в Москве.

Трамп хочет уменьшения ударов по российским НПЗ

На международном уровне одним из главных вопросов стали украинские атаки по российской нефтепереработке. Дональд Трамп заявил, что говорил с Владимиром Зеленским о необходимости снизить интенсивность таких ударов, а тема стоимости топлива все активнее звучит во внутренней американской политике.

Цимбалюк связывает интерес Вашингтона к этому вопросу с ценами и предстоящими промежуточными выборами в США. В то же время причины роста цен он видит шире и обращает внимание на войну в районе Персидского залива.

Украинская позиция здесь абсолютно неизменна. Мы готовы прекратить удары по российским НПЗ, если россияне прекратят атаковать Украину. Все очень просто,

– сказал журналист.

Идея взаимного прекращения ударов по энергетическим объектам уже обсуждалась при участии США, однако российские атаки не прекратились. Пока Трамп говорит о возможном сокращении украинских ударов, российская нефтяная инфраструктура продолжает подвергаться атакам.

За этот так называемый режим прекращения огня по энергетическим объектам отвечают американцы. А россияне просто показывают им сажу от сгоревших российских нефтеперерабатывающих заводов,

– заметил Цимбалюк.

Следующим примером стала атака в Краснодарском крае, где после прилета украинских дронов загорелась нефтебаза "Эдельвейс".

Удары переходят от нефтебаз к железной дороге

Нефтебаза "Эдельвейс" использовалась для оптовой торговли нефтепродуктами. На нее поступали дизельное топливо и бензин с российских нефтеперерабатывающих заводов, а общий объем резервуаров, о котором шла речь в разговоре, составлял около 4,5 тысячи кубометров.

Туда поставляли разные нефтеперерабатывающие заводы, которые еще не сгорели, дизельное топливо, бензины всех видов. А объем – 4,5 тысячи кубических метров,

– рассказал журналист.

Параллельно расширился и перечень российской инфраструктуры, по которой наносятся удары. Следующим направлением стали железнодорожные пути, по которым Россия может перевозить грузы, технику и другие ресурсы.

Факт остается фактом: Украина начала бить дронами по железнодорожным путям в России,

– сказал Цимбалюк.

Утром 28 сентября была атакована железнодорожная инфраструктура в Брянской области. На перегоне Дятьково – Людиново обрушилась часть моста и сошли с путей 10 вагонов, в Унечском районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов, а в Навлинском районе беспилотник повредил железнодорожное полотно. По озвученной информации, во всех этих случаях обошлось без пострадавших.

Третий этап "Вивальди" принес новые результаты

После ударов по российской инфраструктуре разговор перешел непосредственно к ситуации на фронте. Цимбалюк обратил внимание на третий этап операции "Вивальди", о завершении которого сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Мы вернули 51 квадратный километр украинской земли. Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и удерживает инициативу,

– говорится в заявлении Билецкого, которое привел Цимбалюк.

Одной из особенностей операции стало активное применение беспилотных и наземных роботизированных комплексов. Часть старых советских бронетранспортеров переоборудовали в машины, способные самостоятельно доставлять заряд к позициям противника.

Для взлома ключевых опорных пунктов противника нами было применено наше ноу-хау – старые советские БТРы, которые были превращены в НРК-камикадзе,

– сообщил командир Третьего армейского корпуса.

Во время этого этапа потери российских сил в живой силе, по озвученным данным, превысили 2 тысячи человек. В начале разговора Цимбалюк также сообщил о 250 российских военных, попавших в плен, и назвал применение наземных роботизированных систем одним из примеров технологических изменений в войне.

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Российская переговорная риторика расходится с ситуацией на фронте

Успехи на поле боя Цимбалюк напрямую связывает и с переговорной позицией Украины. Именно Силы обороны он назвал главным аргументом в любых будущих договоренностях, поскольку ситуация за столом переговоров зависит от того, что происходит на фронте.

Силы обороны Украины – наш главный переговорщик. В Киеве прилетает, это факт. Но будущее формируется на поле боя,

– подчеркнул журналист.

Россия тем временем продолжает демонстрировать жесткую позицию в общении с европейскими странами. В качестве примера в разговоре прозвучала встреча главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с Сергеем Лавровым, после которой Москва не продемонстрировала готовности к уступкам.

Такое поведение сочетается с попытками убедить внешнюю аудиторию в том, что военное положение России остается стабильным.

Не нужно путать российские понты и, как сейчас принято говорить, ситуацию на земле,

– сказал Цимбалюк.

Одним из наиболее показательных примеров такого разрыва он назвал положение российских сил в Черном море.

Черноморский флот теряет боевые возможности

В российском информационном пространстве продолжают настаивать, что Черноморский флот функционирует и способен выполнять боевые задачи. Однако ракетного крейсера "Москва" давно нет, а возможности других кораблей после многочисленных ударов существенно изменились.

Черноморский флот России фактически... все носители "Калибров" повреждены или уничтожены. И флот не используется для запуска беспилотников,

– сказал журналист.

Среди последних громких эпизодов фигурируют повреждения ракетоносителей "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Относительно их дальнейшего использования уже звучат разные предположения, хотя окончательных выводов о судьбе кораблей нет.

Последнее, чем дал о себе знать Черноморский флот России, – это то, что были повреждены ракетоносители "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Некоторые считают, что корабли пойдут под списание. Ну, посмотрим,

– отметил Цимбалюк.

Общее состояние российской морской компоненты он оценивает еще жестче и считает, что Москва утратила те возможности в Черном море, которыми обладала раньше. После военной составляющей эта проблема уже переходит и в гражданское судоходство.

Россия не может нормально вывозить зерно через Черное море

Одной из задач флота должно было бы быть обеспечение свободы судоходства для торговых судов, перевозящих нефть, зерно и другие грузы. Однако именно здесь возникает проблема, которую все сложнее скрывать даже в российских эфирах.

Для чего нужен Черноморский флот России? Наверное, для того, чтобы обеспечивать свободу судоходства, в том числе для судов, которые возят нефть, зерно и так далее. А вот с этим как? Тут мы что-то не видим и не слышим особых успехов,

– сказал журналист.

В России обсуждают ситуацию с урожаями и переполненными элеваторами. Зерно есть, однако возможность вывозить его привычным путем через Черное море существенно осложнилась.

Из-за этого элеваторы остаются заполненными, а в российских дискуссиях уже параллельно поднимают вопрос их защиты от возможных ударов. Морская проблема таким образом напрямую влияет уже не только на военную составляющую, но и на российский экспорт.

"Теневой флот" становится все более уязвимым

Российские СМИ, как заметил Цимбалюк, продолжают демонстрировать картину стабильности и используют ее для формирования жесткой позиции в переговорах с США и европейскими странами.

У них приказ делать вид, что все хорошо. И соответствующую позицию они занимают на переговорах и с американцами, и с немцами,

– сказал журналист.

При этом все больше внимания привлекают атаки на суда, корабли сопровождения и другие элементы российской морской компоненты. Реальная ситуация на море, по его убеждению, все хуже соответствует образу государства, которое якобы способно полностью защитить собственную логистику.

Россия и дальше пытается использовать ракетные и дроновые удары как аргумент давления на Украину и Запад. Цимбалюк считает, что этот ресурс не будет действовать бесконечно, тогда как последствия войны уже все ощутимее возвращаются на российскую территорию и затрагивают инфраструктуру, логистику и морские перевозки.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

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