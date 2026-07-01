В Одессе и Николаеве станет безопаснее: как россияне использовали тактическую авиацию в Крыму

Удары по российской авиации в Крыму ослабляют не только возможности противника на полуострове, но и давление на южные города Украины. Тактические самолеты россиян действовали над западной частью Черного моря: патрулировали акваторию, искали украинские морские дроны и пытались сорвать новые атаки на порты и нефтеперевалочные базы.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 канала пояснил , что уничтожение или повреждение таких самолетов расширяет возможности Украины на море и в воздухе. По его словам, это может повысить безопасность Одессы, Николаева, Херсона и других южных городов, ведь России становится сложнее контролировать западную акваторию Черного моря.

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Российская авиация охотилась на морские дроны Украины

Удары по авиации в Крыму важны не только как уничтожение или повреждение отдельных самолетов. Они напрямую усиливают возможности Украины в области противовоздушной обороны и затрудняют России работу над западной частью Черного моря. Речь идет, в частности, о самолетах Су-30 и Су-30М, которые россияне активно задействовали для патрулирования вместе с Су-24М.

Это были самолеты, которые постоянно вылетали над западным сектором Черного моря. Они выслеживали наши дроны, наши "Магура", наши "Си Бэби" и целенаправленно охотились за ними,

– пояснил Жмайло.

Такое патрулирование было для оккупантов постоянной работой. Россияне пытались обнаруживать украинские морские дроны еще в море, чтобы не допустить новых атак на порты, нефтеперевалочные базы и другие важные объекты оккупантов. Поэтому удар по самолетам наносит ущерб не только авиации, но и всей системе российского контроля в акватории.

Первые геолокационные кадры подтверждают, что в этих ангарах что-то горело. Как минимум о повреждениях этих самолетов мы уже можем более или менее утвердительно говорить,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Когда такие самолеты теряют возможность постоянно дежурить над морем, Украина получает больше пространства для маневра в западной акватории Черного моря. Это снижает способность россиян своевременно обнаруживать морские дроны и ослабляет один из элементов обороны оккупированного Крыма.

Морские дроны помогают прикрывать южные города

Сокращение российского патрулирования над морем важно не только для операций в Крыму, но и для защиты украинского Юга. Украина начала активнее использовать надводные дроны в качестве платформ для запуска дронов-перехватчиков. Они могут дежурить в акватории и сбивать российские ударные средства еще над морем, до того как те долетят до городов.

Это один из факторов, почему до Одессы стали реже долетать дроны. И не только до Одессы, но и до всех южных городов, в том числе Николаева, Херсона,

– пояснил Жмайло.

Такие платформы снимают часть нагрузки с противовоздушной обороны на суше. Россияне пытались с помощью авиации восстановить контроль над западной частью Черного моря, но удары по их самолетам и развитие украинских морских систем затрудняют эту задачу.

Они выходят в акваторию, дежурят и пытаются именно над морем перехватить основную часть того российского смертоносного железа, которое летит на нашу территорию,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Украинские морские платформы постепенно получали и более сложное вооружение. Подразделения ГУР оснащали дроны ракетами: сначала советскими Р-77, а впоследствии многоцелевыми AIM-9, которые используются в различных украинских комплексах. Благодаря этому уже были успешные случаи поражения российских самолетов, а контроль врага над западной акваторией Черного моря ослабевает.

Крым становится менее защищенным для оккупантов

Давление на российские объекты в Крыму уже заставляет оккупантов менять не только авиационную тактику, но и более широкое размещение сил на полуострове. Постепенный перенос элементов управления Черноморского флота в Новороссийск свидетельствует о том, что Крым для россиян перестает быть безопасной базой.

Продолжаются постепенные эвакуационные мероприятия штаба Черноморского флота из Крыма. Они потихоньку переезжают в Новороссийск,

– отметил Жмайло.

Из-за этого оккупанты стягивают все больше техники и систем противовоздушной обороны ближе к Керчи, чтобы прикрывать Керченский мост. Но такая концентрация на одном направлении не делает полуостров защищенным в целом: напротив, другие важные объекты становятся более уязвимыми.

Сам основной Крым становится все более незащищенным. А там еще есть две электростанции, которые снабжают оккупационный контингент,

– пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

А значит, под угрозой остаются не только военные объекты, но и элементы логистики, важные для изоляции оккупированного полуострова.

Жмайло объяснил, почему важны сбитые самолеты в Крыму: смотрите видео