Об этом в эфире 24 Канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он подчеркнул, что война – очень дорогое "удовольствие". И никогда не играет в пользу экономики.
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Одномоментного падения не будет
В качестве примера этому Сергей Фурса вспомнил историю с Ираном. В течение 40 лет там действуют санкции. И за это время страна стала очень бедной.
"За 40 лет ВВП Ирана уменьшился. За это время в других странах вырос в 2, 3, 4 раза. И они сейчас действительно остаются бедными", – отметил эксперт.
Там не было какого-то конкретного момента, когда все упало. Потому подобного не стоит ожидать и в России, сказал Фурса.
"Продолжится постепенная деградация. Уровень жизни будет падать и это будет постоянный процесс. Он уже начался. Он был в прошлом году, хотя российской экономике очень помогли прибыли, которые она получила из-за высоких цен на энергоносители. В этом году этих сверхприбылей не будет. Но инерционно, постепенно будет снижение", – объяснил спикер.
Что будет делать Россия
Понятно, что перспективы в любом случае не к лучшему. Потому Россия будет фокусироваться на переговорах, отметил Сергей Фурса. К тому же и Китай "подсвечивает" эту позицию.
"Во-вторых, будет печатать средства. Мы говорили, когда потратится этот "фонд национального благосостояния". Потому что война – очень дорого. Если бы только санкции влияли на их бюджет. У них расходы бюджета при падении дохода выросли на 43% – это будет на их давить, а мы будем отслеживать, что происходит с российским бюджетом", – подчеркнул инвестиционный банкир.
Российская экономика: последнее
- В январе 2023 года Владимир Путин подводил итоги года и заверил, что ничего из того, что предусматривал "противник" для экономики не произошло. Впрочем, политолог Игорь Рейтерович проанализировал – в стране-агрессоре происходит колоссальное падение темпов экономического развития. Уровень жизни россиян тоже значительно снизился и ухудшился.
- Издание Bloomberg сообщает, что дефицит бюджета России в январе составляет 25 миллиардов долларов. Это произошло из-за нефтяных санкций, потому что накануне к эмбарго на поставку российской нефти присоединилось эмбарго на поставку их нефтепродуктов. А от этого Россия терпит убытки 100 миллионов евро ежедневно.
- Также издание Bloomberg отметило, что и этот год принесет еще более большие трудности России.