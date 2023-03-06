Об этом в эфире 24 Канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он подчеркнул, что война – очень дорогое "удовольствие". И никогда не играет в пользу экономики.

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Одномоментного падения не будет

В качестве примера этому Сергей Фурса вспомнил историю с Ираном. В течение 40 лет там действуют санкции. И за это время страна стала очень бедной.

"За 40 лет ВВП Ирана уменьшился. За это время в других странах вырос в 2, 3, 4 раза. И они сейчас действительно остаются бедными", – отметил эксперт.

Там не было какого-то конкретного момента, когда все упало. Потому подобного не стоит ожидать и в России, сказал Фурса.

"Продолжится постепенная деградация. Уровень жизни будет падать и это будет постоянный процесс. Он уже начался. Он был в прошлом году, хотя российской экономике очень помогли прибыли, которые она получила из-за высоких цен на энергоносители. В этом году этих сверхприбылей не будет. Но инерционно, постепенно будет снижение", – объяснил спикер.

Что будет делать Россия

Понятно, что перспективы в любом случае не к лучшему. Потому Россия будет фокусироваться на переговорах, отметил Сергей Фурса. К тому же и Китай "подсвечивает" эту позицию.

"Во-вторых, будет печатать средства. Мы говорили, когда потратится этот "фонд национального благосостояния". Потому что война – очень дорого. Если бы только санкции влияли на их бюджет. У них расходы бюджета при падении дохода выросли на 43% – это будет на их давить, а мы будем отслеживать, что происходит с российским бюджетом", – подчеркнул инвестиционный банкир.

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