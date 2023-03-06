Про це в ефірі 24 Каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, війна – дуже дороге "задоволення". І ніколи не грає на користь економіки.

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Одномоментного падіння не буде

Як приклад цьому Сергій Фурса пригадав історію з Іраном. Протягом 40 років там діють санкції. І за цей час країна стала дуже бідною.

"За 40 років ВВП Ірану зменшився. За цей час в інших країнах зріс в 2, 3, 4 рази. І вони зараз дійсно залишаються бідними", – відзначив експерт.

Там не було якогось конкретного моменту, коли все впало. Тому подібного не варто очікувати і в Росії, сказав Фурса.

"Продовжиться поступова деградація. Рівень життя буде падати і це буде постійний процес. Він вже почався. Він був минулого року, хоч російській економіці дуже допомогли прибутки, які вона отримала через високі ціни на енергоносії. Цього року цих надприбутків не буде. Але інерційно, поступово буде зниження", – пояснив спікер.

Що буде робити Росія

Зрозуміло, що перспективи у будь-якому випадку не на краще. Тому Росія буде фокусуватися на перемовинах, зазначив Сергій Фурса. До того ж і Китай наразі "підсвічує" цю позицію.

"По-друге, буде друкувати кошти. Ми говорили, коли витратиться цей "фонд національного благосостоянія". Бо війна – дуже дорого. Якби тільки санкції впливали на їхній бюджет. У них видатки бюджету при падінні доходу зросли на 43% – це буде на них тиснути, а ми будемо відслідковувати, що відбувається з російським бюджетом", – підкреслив інвестиційний банкір.

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