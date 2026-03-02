Путина охватывает паранойя из-за событий в Иране: чего панически боится российский диктатор

Падение режимов Башара Асада и Николаса Мадуро, а также неспособность России оказать военную помощь союзникам – Ирану и Венесуэле – демонстрируют, что Москва является ненадежным партнером. ОДКБ фактически распался, а операция на Курщине показала, что никто не спешит помогать России.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил 24 Каналу, что теряя влияние на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Центральной Азии, Россия деградирует до уровня региональной державы, которая полностью зависит от Китая.

Почему Россия теряет статус надежного союзника на мировой арене?

Кремлевские пропагандисты публично признают, что Путин может повторить судьбу своих союзников, что свидетельствует о панике внутри путинского лагеря из-за стремительного сокращения союзников и изменение геополитического баланса.

Россия оказалась абсолютно ненадежным союзником – именно те страны и режимы, которые на нее полагались, убедились в этом. Несмотря на подписанные соглашения о военной помощи с Венесуэлой и Ираном, Россия отказалась выполнять свои обязательства, когда Иран попытался активировать соответствующую опцию. Это серьезный сигнал и для Северной Кореи, и для Китая: в трудный час Россия не придет на помощь. В Москве это понимают, но пытаются скрыть,

– сказал Леонов.

Путин живет в постоянном страхе: он избегает поездок даже в лояльные страны из-за ордера МКС, отказался посетить Бразилию и Южную Африку, несмотря на гарантии неприкосновенности. Его главные кошмары – арест и этапирование в третью страну или физическое устранение, как это произошло с его союзниками.

"События в Венесуэле и Иране, где высшее руководство было уничтожено, видимо, не без предательства в ближайшем кругу, только усиливать его паранойю. Подозрительность Путина будет распространяться на окружение, поэтому вполне возможно, что мы еще увидим странные самоубийства или аресты рядом с ним. Но главное – Россия все больше теряет способность строить союзы", – объяснил Леонов.

В результате полномасштабного вторжения Организация договора о коллективной безопасности фактически распалась: во время операции в Курской области ни одна страна, включая Беларусь, не пришла на помощь России, и та была вынуждена обратиться к Северной Корее. Теряя влияние на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Центральной Азии и на Кавказе, Россия деградирует до уровня регионального государства в полной зависимости от Китая.

Важно! Владимир Путин 1 марта выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате ударов, нанесенных, как утверждается, США и Израилем. Путин назвал смерть аятоллы "убийством, совершенным цинично", но не назвал конкретно США или Израиль. В то же время МИД России опубликовало аналогичное заявление, осудив удары как нарушение международного права.

Как события на Ближнем Востоке влияют на ситуацию в России?