Об этом свидетельствуют многочисленные потери россиян как личного состава, так и техники. Уничтоженную технику врага повезли по городам Европы, чтобы люди не забывали о войне и увидели, что значит россия. Технику увидела Прага.

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Мир должен видеть, что война реальная

Выставку российской техники, которую обезвредили в боях в Украине, можно будет увидеть до 24 июля на Летенской равнине в Праге. Вход туда свободный.

В экспозиции есть российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук". Также остатки ракет, которые россияне выпускали по украинским городам.

На открытии выставки был министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый вице-премьер-министр – министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Выставку инициировало МВД и посольство Украины в Чехии.

Мероприятие прошло под патронатом мэра Праги Зденека Гржиба и Офиса Президента Украины.

Мир должен видеть, что война в Украине реальная, что военная техника – страшное оружие. И понимать, если мы не остановим агрессора, такая рабочая техника появится на улицах Европы,

– подчеркнул министр культуры Александр Ткаченко.

Российская уничтоженная техника в Праге / Фото Минкульта и ČT24

Потери россиян в войне

С начала полномасштабного нападения украинские военные уничтожили 37 400 врагов. Также ВСУ ликвидировали немало техники противника. По данным Генштаба, больше всего удалось уничтожить боевых бронированных машин врага – 3 828. Также ликвидировали немало танков – 1 645, а артиллерийских систем – 838 единиц.

Кроме этого, 10 июля ВСУ ударили по скоплению россиян в Херсонской области. Поразили командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии. Обезвредили 38 оккупантов, 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс, 5 единиц автомобильной техники.

Также что-то нехорошее происходит для врагов в оккупированном Луганске. Там поздно вечером 10 июля услышали мощные взрывы. Местные жители рассказали, что на российских военных складах началась детонация боекомплектов.

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