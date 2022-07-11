Про це свідчать численні втрати росіян як особового складу, так і техніки. Понищену техніку ворога повезли містами Європи, щоб люди не забували про війну й побачили, що означає росія. Техніку побачила Прага.

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Світ має бачити, що війна реальна

Виставку російської техніки, яку знешкодили в боях в Україні, можна буде побачити до 24 липня на Летенській рівнині в Празі. Вхід туди вільний.

В експозиції є російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук". Також залишки ракет, які росіяни випускали по українських містах.

На відкритті виставки був мністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший віцепрем'єр-міністр – міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Виставку ініціювало МВС і посольство України в Чехії.

Захід відбувся під патронатом мера Праги Зденєка Гржіба й Офісу Президента України.

Світ має бачити, що війна в Україні реальна, що військова техніка – страшна зброя. Та розуміти, якщо ми не спинимо агресора, така робоча техніка з’явиться на вулицях Європи,

– наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

Російська знищена техніка в Празі / Фото Мінкульту та ČT24

Втрати росіян у війні

З початку повномасштабного нападу українські військові знищили 37 400 ворогів. Також ЗСУ ліквідували чимало техніки противника. За даними Генштабу, найбільше вдалось знищити бойових броньованих машин ворога – 3828. Також ліквідували чимало танків – 1645, а артилерійських систем – 838 одиниці.

Окрім цього, 10 липня ЗСУ вдарили по скупченню росіян на Херсонщині. Уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії. Знешкодили 38 окупантів, 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс, 5️ одиниць автомобільної техніки.

Також щось недобре відбувається для ворогів у окупованому Луганську. Там пізно ввечері 10 липня почули потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли, що на російських військових складах почалась детонація боєкомплектів.

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