О ней в разговоре с 24 Каналом рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он объяснил, какой план имеет страна-оккупант.
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Почему Россия бьет по Харькову
Россия хочет создать невыносимые условия жизни для жителей прифронтовых областей, считает Шарп. Поэтому продолжает систематические удары.
Такую стратегию Россия широко использовала в Сирии. Иногда использовала в Украине,
– отметил он.
Враг пытается нанести серьезный экономический и моральный ущерб. Например, если население начнет эвакуироваться в более безопасные регионы, это создаст огромную нагрузку на страну.
"Там, где прекращается жизнь, прекращает работать ВПК и другие предприятия. Соответственно ликвидируются бизнесы и увеличиваются расходы. То есть это прямой ущерб", – объяснил военный обозреватель.
Кроме этого Россия может опираться на нарратив "мести", чтобы заставить задуматься "надо ли бить по Белгороду", например.
"Но я не знаю, есть ли у них такой план. Они говорят о мести. Россия использовала тактику морального давления, чтобы подавить сопротивление", – добавил Шарп.
Что происходит в Харькове: последние новости
- Днем 9 апреля в Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Местные власти сообщили о двух прилетах по центру города. Предварительно Россия применила КАБы.
- Издание The Economist отмечало, что Россия хочет превратить Харьков в "серую зону". Соответственно город фактически стирают.
- Более того – некоторые эксперты отмечают, что Путин хочет создать так называемую "санитарную зону", о которой говорил ранее. Таким образом Россия начала применять тактику "выжженной земли".