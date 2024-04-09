О ней в разговоре с 24 Каналом рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он объяснил, какой план имеет страна-оккупант.

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Россия хочет создать невыносимые условия жизни для жителей прифронтовых областей, считает Шарп. Поэтому продолжает систематические удары.

Такую стратегию Россия широко использовала в Сирии. Иногда использовала в Украине,

– отметил он.

Враг пытается нанести серьезный экономический и моральный ущерб. Например, если население начнет эвакуироваться в более безопасные регионы, это создаст огромную нагрузку на страну.

"Там, где прекращается жизнь, прекращает работать ВПК и другие предприятия. Соответственно ликвидируются бизнесы и увеличиваются расходы. То есть это прямой ущерб", – объяснил военный обозреватель.

Кроме этого Россия может опираться на нарратив "мести", чтобы заставить задуматься "надо ли бить по Белгороду", например.

"Но я не знаю, есть ли у них такой план. Они говорят о мести. Россия использовала тактику морального давления, чтобы подавить сопротивление", – добавил Шарп.

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