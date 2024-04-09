Про неї у розмові з 24 Каналом розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він пояснив, який план має країна-окупантка.

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Росія хоче створити нестерпні умови життя для мешканців прифронтових областей, вважає Шарп. Тому продовжує систематичні удари.

Таку стратегію Росія широко використовувала у Сирії. Інколи використовувала в Україні,

– зауважив він.

Ворог намагається завдати серйозного економічного і морального збитку. Наприклад, якщо населення почне евакуюватися у більш безпечні регіони, це створить величезне навантаження на країну.

"Там, де припиняється життя, припиняє працювати ВПК та інші підприємтсва. Відповідно ліквідовуються бізнеси і збільшуються витрати. Тобто це прямий збиток", – пояснив військовий оглядач.

Крім цього Росія може спиратися на наратив "помсти", аби змусити задуматися "чи треба бити по Бєлгороду", наприклад.

"Але я не знаю, чи є у них такий план. Вони говорять про помсту. Росія використовувала тактику морального тиску, аби подавити супротив", – додав Шарп.

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