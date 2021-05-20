На предложения Донбасса Украина якобы не дает ни положительного, ни отрицательного ответа. Об этом заявил политический представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

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Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете... избегает прямого диалога с Донбассом,

– уверен Грызлов.

По словам представителя России, по всем вопросам работа заблокирована. В российской делегации говорят, будто позиция Украины в ТКГ "ухудшает ситуацию".

Обратите внимание! Оккупанты в мае передали украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ списки на обмен пленными. Стоит отметить, что Украина свои списки передала еще зимой.



Во время заседания ТКГ 28 апреля стороны не договорились о тишине на Донбассе из-за российских марионеток. Поэтому нужно понимать, что на самом деле "вопросы блокирует" Россия.

Что решили на прошлом заседании ТКГ