На предложения Донбасса Украина якобы не дает ни положительного, ни отрицательного ответа. Об этом заявил политический представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
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Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете... избегает прямого диалога с Донбассом,
– уверен Грызлов.
По словам представителя России, по всем вопросам работа заблокирована. В российской делегации говорят, будто позиция Украины в ТКГ "ухудшает ситуацию".
Что решили на прошлом заседании ТКГ
- Заседание состоялось 19 мая. Во время него стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия контрольных пунктов въезда – выезда на Донбассе.
- Украинская сторона предложила согласовать план разминирования.