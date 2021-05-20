На предложения Донбасса Украина якобы не дает ни положительного, ни отрицательного ответа. Об этом заявил политический представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

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Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете... избегает прямого диалога с Донбассом,
– уверен Грызлов.

По словам представителя России, по всем вопросам работа заблокирована. В российской делегации говорят, будто позиция Украины в ТКГ "ухудшает ситуацию".

Что решили на прошлом заседании ТКГ

  • Заседание состоялось 19 мая. Во время него стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия контрольных пунктов въезда – выезда на Донбассе.
  • Украинская сторона предложила согласовать план разминирования.